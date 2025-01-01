Отправлено: - 18:54

Vit:

Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.

Цитата:Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.