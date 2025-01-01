Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Читать новость
Vit: Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.
Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.
.....у нас и сакций нет а с нашего аэропорта куда улететь можно в никуда по стране захочешь улететь хрен тебе,они под санкциями находятся у них лети в любой регион РФ,Германия намного меньше нас грубо говоря 900 на700 и то в кажом ауле у них имеется аэродром а у нас всё только через столицу и то астрономическим ценам что приходится в Россию ехать чтоб улететь на отдых.....
Если не будут летать самолеты в РФ или через неё, то загниет авиабизнес, который до этого платил налоги в бюджет. Вот и все! Война по-любому окончится, конечно не пользу захвативших чужие земли. Как бы не прикрывались алиби, типа нас заставили обстоятельства, это не оправдание. Америке любая война всегда была выгодна, а тут теперь во власти будет бизнесмен, то его будет интересовать решение меркантильных вопросов. При этом, США может спровоцировать другие страны на свару между Украиной и Россией.
То, что Трамп будет поддерживать ВСУ, это я не сомневаюсь. Деньгами США или Европы, не важно. Потому войну закончит не этот балабол, а Россия. Когда полностью зачистит территорию Украины от нацистов. А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
Skeptic: А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
Команда Д.Трампа уже направила условия по перемирию обоим сторонам, согласятся последние или нет посмотрим после инаугурации. Также будем наблюдать какие меры предпримет Д.Трамп в случае несогласия сторон. России нужно чтобы часть санкций сняли, поэтому на мой взгляд согласятся на перемирие и никакого похода до польской границы, как вы отмечаете не будет.
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