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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:40
#30
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Цитата:
Kairat stayer: Сам же с Ильясом восхищались
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6565
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:50
#31
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Цитата:
Vit:
Ядерная бомба в

Развевался что то Виталий! Не надо нам ядерной бомбы нигде, нет в ней ничего хорошего!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6565
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:52
#32
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Цитата:
Vit:
существу пора уже хватит убивать русскими украинцами..

Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6268
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:54
#33
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Цитата:
Vit:
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.


Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.

Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1791
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:57
#34
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.....у нас и сакций нет а с нашего аэропорта куда улететь можно в никуда по стране захочешь улететь хрен тебе,они под санкциями находятся у них лети в любой регион РФ,Германия намного меньше нас грубо говоря 900 на700 и то в кажом ауле у них имеется аэродром а у нас всё только через столицу и то астрономическим ценам что приходится в Россию ехать чтоб улететь на отдых.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 19:04
#35
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Цитата:
saba: Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
Саба дос мой. Я всеравно не навижу Зеленского. Всем нутром.все молекулы моего тела. Ненавижу его.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
580
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 20:30
#36
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Если не будут летать самолеты в РФ или через неё, то загниет авиабизнес, который до этого платил налоги в бюджет. Вот и все! Война по-любому окончится, конечно не пользу захвативших чужие земли. Как бы не прикрывались алиби, типа нас заставили обстоятельства, это не оправдание. Америке любая война всегда была выгодна, а тут теперь во власти будет бизнесмен, то его будет интересовать решение меркантильных вопросов. При этом, США может спровоцировать другие страны на свару между Украиной и Россией.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1615
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:22
#37
Комментарий удален модератором.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1920
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:23
#38
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Цитата:
Kairat stayer:
обещал их поддерживать далее

То, что Трамп будет поддерживать ВСУ, это я не сомневаюсь. Деньгами США или Европы, не важно.
Потому войну закончит не этот балабол, а Россия. Когда полностью зачистит территорию Украины от нацистов.
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
309
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 21:53
#39
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Вот это пост провисел не больше часа




Вот эти фекалии весят уже 7 часов






МОДЕРАТОРЫ вам самим не противно ???

[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 22:54]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6268
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 22:27
#40
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Цитата:
Skeptic:
А вот дальше всё будет зависеть от вашего Трампа. Остановится он или бросит в топку прибалтов, поляков и далее по списку...


Команда Д.Трампа уже направила условия по перемирию обоим сторонам, согласятся последние или нет посмотрим после инаугурации. Также будем наблюдать какие меры предпримет Д.Трамп в случае несогласия сторон. России нужно чтобы часть санкций сняли, поэтому на мой взгляд согласятся на перемирие и никакого похода до польской границы, как вы отмечаете не будет.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.01.2025 - 23:28]
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