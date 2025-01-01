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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:40
#30
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Цитата:
Kairat stayer: Сам же с Ильясом восхищались
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6565
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:50
#31
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Цитата:
Vit:
Ядерная бомба в

Развевался что то Виталий! Не надо нам ядерной бомбы нигде, нет в ней ничего хорошего!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6565
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:52
#32
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Цитата:
Vit:
существу пора уже хватит убивать русскими украинцами..

Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6267
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:54
#33
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Цитата:
Vit:
Красиво там. Был бы моложе переехал точно. Тем более язык польский и украинский рядом. Легко оьучаемый.


Значит там красиво, комфортно и безопасно для проживания. Так, тут многие ура патриоты и сказочники говорят загнивает Европа и США, значит неправда, получается поддались пропаганде.

Выше про Петра первого отмечал, он же действительно стремился модернизировать Россию, ориентируя ее на западные образцы и ценности, провёл множество реформ, вдохновлённых Европой, и основал новую столицу Санкт-Петербург - окно в Европу. Однако, с тех пор Россия прошла разные этапы и отношение к Западу менялось в зависимости от политических настроений, будем наблюдать за развитием событий.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1791
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:57
#34
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.....у нас и сакций нет а с нашего аэропорта куда улететь можно в никуда по стране захочешь улететь хрен тебе,они под санкциями находятся у них лети в любой регион РФ,Германия намного меньше нас грубо говоря 900 на700 и то в кажом ауле у них имеется аэродром а у нас всё только через столицу и то астрономическим ценам что приходится в Россию ехать чтоб улететь на отдых.....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 19:04
#35
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Цитата:
saba: Это точно! За это стоит выпить, лучший новогодний тост!
Саба дос мой. Я всеравно не навижу Зеленского. Всем нутром.все молекулы моего тела. Ненавижу его.
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