Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Читать новость
//По официальным данным Росавиации, на начало 2024 года из российских городов остались прямые регулярные рейсы только в 34 страны мира.
// Это те же 34 страны? //Для сравнения, из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира.
// Надеюсь, это просто совпадение?
В данном случае, количество рейсов не является критерием. В РФ проживают 140 миллионов населения, а у нас 20 миллионов. Кроме того, там отмечено, что количество рейсов в Казахстане ежеквартально увеличивается. В РФ пассажиропоток уменьшается, а у нас увеличивается. У россиян проблем много, недавно отмечали, что авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo это половина всех самолетов данного семейства в России. Ранее отмечали проблемы с запчастями, программным обеспечением и.т.д. Также великие россияне говорили, якобы до 2030 года выпустят 1000 самолётов, это вообще из мира фантастики, сказочники ещё те .
Vit: Считаю полностью закрыть авио сообщение с азиатскими странами в том чесле с нами Всеравно добро не помнят. А начинать меж регионам. Якутия - Москва например. И тд
Так, в Европу все рейсы отменили, в Петровские времена туда наоборот прорубали окна, теперь конопатят. Сам же с Ильясом восхищались, как в Европе всё хорошо, живут как в сказке. И что мешает азиатам передвигаться на поездах и машинах?
Skeptic: Когда Россия освободит территорию Украины и СВО закончится, все эти "развитые" страны в очередь встанут, чтобы получить право летать в Россию. Так что, мечты автора (или авторов) мечтами и останутся.
Вот вы сказочник, никаких очередей не будет. Посмотрим когда война закончится. Старина Д.Трамп при поддержке Всевышнего наведёт порядок в Украине, обещал их поддерживать далее, также от НАТО потребует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
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