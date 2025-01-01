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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:32
#15
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Цитата:
saba:
А по существу вопроса,

По существу пора уже хватит убивать русскими украинцами.. И обратно. Ядерная бомба в Британии решит много вопросов.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1919
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:37
#16
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Цитата:
Vit:
продавать бесплатно

Это как? Бесплатно можно только отдавать.
...
Не слишком жирно для них будет?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:44
#17
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Цитата:
Skeptic:
Пусть жирно. За то чмыри слюнами захлебнутся.) как там их Путин назвал?.сетелиты.он просто дипломат. Я их называю шныри)
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
308
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:50
#18
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Цитата:
Vit:
ИИ до жопы нормальному мужику



Ну да , Нормальный мужик это тот , кто не может связать два слова и не знает, как включить компьютер без инструкции.", но он может самостоятельно забивать гвозди.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 17:08
#19
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Цитата:
simkst: он может самостоятельно забивать гвозди.
Че это твой друг ИИ так сказал?) смотри заеграешся. Потом запутаешся где ИИ а где человек
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3821
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 17:22
#20
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Цитата:
Vit:
смотри заеграешся. Потом запутаешся где ИИ а где человек

Как бы ты сам не запутался, чел тебе в папы годится, между прочим, так на всякий случай. ;-)
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
308
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 17:35
#21
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Цитата:
Vit:
Vit


ТЫ застрял в прошлом веке. Пора двигаться дальше.
Скоро ИИ будет не только гвозди забивать, но и машины водить лучше тебя."

С новым годом , Сына !

[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 18:37]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 17:56
#22
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Цитата:
simkst: Скоро ИИ будет не только гвозди забивать, но и машины водить лучше тебя."
Я эту песню слышу много лет. Только чёт как появляется проблема. Мне звонят. Выручай. Надо.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:04
#23
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Цитата:
Эл-починно: в папы годится, между прочим, так на всякий случай.
Папы мамы, я тоже уже папа если че)) :lol: и ругаю по отцовский. Если че) :lol:
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
308
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:15
#24
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Цитата:
Vit:
Мне звонят. Выручай. Надо.


Надо же кому то солярку в бак заливать ...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15889
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:21
#25
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Цитата:
simkst:
Надо же кому то солярку в бак заливать ...

И?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6267
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:23
#26
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Цитата:
Эл-починно:
Поставлю вопрос по другому.

//По официальным данным Росавиации, на начало 2024 года из российских городов остались прямые регулярные рейсы только в 34 страны мира.

// Это те же 34 страны? //Для сравнения, из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира.

// Надеюсь, это просто совпадение?


В данном случае, количество рейсов не является критерием. В РФ проживают 140 миллионов населения, а у нас 20 миллионов. Кроме того, там отмечено, что количество рейсов в Казахстане ежеквартально увеличивается. В РФ пассажиропоток уменьшается, а у нас увеличивается. У россиян проблем много, недавно отмечали, что авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo это половина всех самолетов данного семейства в России. Ранее отмечали проблемы с запчастями, программным обеспечением и.т.д. Также великие россияне говорили, якобы до 2030 года выпустят 1000 самолётов, это вообще из мира фантастики, сказочники ещё те
:lol: :lol: :lol: .

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6267
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:28
#27
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Цитата:
Vit:
Считаю полностью закрыть авио сообщение с азиатскими странами в том чесле с нами Всеравно добро не помнят. А начинать меж регионам. Якутия - Москва например. И тд


Так, в Европу все рейсы отменили, в Петровские времена туда наоборот прорубали окна, теперь конопатят. Сам же с Ильясом восхищались, как в Европе всё хорошо, живут как в сказке. И что мешает азиатам передвигаться на поездах и машинах?
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
308
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 18:30
#28
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Цитата:
Vit:
Мне звонят. Выручай. Надо.


Им тоже звонили



Где они ??

[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 19:32]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6267
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 18:34
#29
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Цитата:
Skeptic:
Когда Россия освободит территорию Украины и СВО закончится, все эти "развитые" страны в очередь встанут, чтобы получить право летать в Россию.
Так что, мечты автора (или авторов) мечтами и останутся.


Вот вы сказочник, никаких очередей не будет. Посмотрим когда война закончится. Старина Д.Трамп при поддержке Всевышнего наведёт порядок в Украине, обещал их поддерживать далее, также от НАТО потребует увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.
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