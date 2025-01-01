Отправлено: - 18:23

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Поставлю вопрос по другому.



//По официальным данным Росавиации, на начало 2024 года из российских городов остались прямые регулярные рейсы только в 34 страны мира.



// Это те же 34 страны? //Для сравнения, из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира.



// Надеюсь, это просто совпадение?

Цитата:В данном случае, количество рейсов не является критерием. В РФ проживают 140 миллионов населения, а у нас 20 миллионов. Кроме того, там отмечено, что количество рейсов в Казахстане ежеквартально увеличивается. В РФ пассажиропоток уменьшается, а у нас увеличивается. У россиян проблем много, недавно отмечали, что авиакомпании приостановили полеты на 34 Airbus A320/А321neo это половина всех самолетов данного семейства в России. Ранее отмечали проблемы с запчастями, программным обеспечением и.т.д. Также великие россияне говорили, якобы до 2030 года выпустят 1000 самолётов, это вообще из мира фантастики, сказочники ещё теПодробнее здесь: