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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:32
#15
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Цитата:
saba:
А по существу вопроса,

По существу пора уже хватит убивать русскими украинцами.. И обратно. Ядерная бомба в Британии решит много вопросов.
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1919
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:37
#16
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Цитата:
Vit:
продавать бесплатно

Это как? Бесплатно можно только отдавать.
...
Не слишком жирно для них будет?
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:44
#17
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Цитата:
Skeptic:
Пусть жирно. За то чмыри слюнами захлебнутся.) как там их Путин назвал?.сетелиты.он просто дипломат. Я их называю шныри)
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
305
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:50
#18
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Цитата:
Vit:
ИИ до жопы нормальному мужику



Ну да , Нормальный мужик это тот , кто не может связать два слова и не знает, как включить компьютер без инструкции.", но он может самостоятельно забивать гвозди.
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