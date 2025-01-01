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≡ Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50843
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
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Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.
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Филипповна
* Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
261
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
#1
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"Много раз тебя пытали,Быть России иль не быть,Много раз в тебе пытались Душу русскую убить.Но нельзя тебя, я знаю,Ни сломить, ни запугать,Ты мне, Родина родная,Вольной волей дорога."
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42779
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 15:27
#2
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Кто хочет летать, если Россия сбивает свои же пассажирские самолеты и говорит что это газбаллон взорвался, или гранатами обеуренные игрались..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3820
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:39
#3
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Поставлю вопрос по другому. ;-)

//По официальным данным Росавиации, на начало 2024 года из российских городов остались прямые регулярные рейсы только в 34 страны мира.//

Это те же 34 страны?

//Для сравнения, из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира.//

Надеюсь, это просто совпадение?

[Исправлено: Эл-починно, 01.01.2025 - 17:02]
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10165
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:49
#4
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Цитата:
Ранее, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о полном закрытии воздушного пространства Евросоюза для воздушных судов, принадлежащих России

Источник:

Ну так в ответ и Россиия закрыла своё воздушное пространство.
Видели территорию евросоюза и территори России.Так кто больше потерял?
Кстати китайским авиакомпаниям можно летать через Россию ,а европейским нет, в итоге европейские авиаперевозчики становятся неконкурентноспособными перед азиатскими.
Друзья прилетали осенью с Германии,летели авиакомпанией AirAstana,то есть пока Урсула с Путиным писками меряется,Казахстан работает и зарабатывает на международных перелётах.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 15:49
#5
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Будет только плюс. Там летали трудовые мигранты. Теперь начнут местные работать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:06
#6
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Считаю полностью закрыть авио сообщение с азиатскими странами в том чесле с нами Всеравно добро не помнят. А начинать меж регионам. Якутия - Москва например. И тд
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1919
Re: Россия может превратится в территорию, над которой не будут...
Отправлено: 01.01.25 - 16:08
#7
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Когда Россия освободит территорию Украины и СВО закончится, все эти "развитые" страны в очередь встанут, чтобы получить право летать в Россию.
Так что, мечты автора (или авторов) мечтами и останутся.
Профайл
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
305
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:17
#8
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Цитата:
Эл-починно:
Поставлю вопрос по другому.



Задайте вопрос ИИ
промты Вы писать умеете
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:19
#9
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Цитата:
Skeptic:
все эти "развитые" страны в очередь встанут

Тут главное что б россия в горбачева не превратилась.а она может.
Я б сделал так. (Америки и Британии начал продавать бесплатно нефть, газ, и тд. А шестёркам Франции и тд за три дорого.. Пусть знают свое место)
Профайл
simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
305
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:20
#10
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Цитата:
Vit:
Теперь начнут местные работать.



Цитата:
Дефицит рабочей силы в России в 2024 году: анализ по отраслям
Введение

2024 год стал для России годом серьезных экономических вызовов, одним из которых стал заметный дефицит рабочей силы. Это явление коснулось практически всех отраслей экономики и стало предметом обсуждения как среди экспертов, так и среди широкой общественности.

Общая картина

Точное число дефицита рабочей силы в России в 2024 году назвать сложно, так как данные постоянно меняются и оценки различных источников могут различаться. Однако, по оценкам экспертов и аналитических агентств, дефицит составляет сотни тысяч, а в некоторых отраслях – даже миллионы специалистов.

Анализ по отраслям

Ниже представлена таблица с оценкой дефицита рабочей силы по некоторым ключевым отраслям российской экономики:

Отрасль Оценка дефицита (приблизительно) Источники информации
IT= 500-700 тыс. специалистов Минцифры России
Промышленность = Значительный дефицит квалифицированных рабочих ANCOR, данные опросов предприятий
Строительство= Высокий спрос на специалистов, особенно в регионах с активной застройкой Данные кадровых агентств
Транспорт и логистика= Дефицит водителей, логистов Данные ассоциаций перевозчиков
Гостиничный и ресторанный бизнес== Хронический дефицит кадров с 2020 года Данные опросов работодателей
Медицина== Нехватка медицинских работников, особенно в регионах Данные Минздрава России


[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 17:22]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6563
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:21
#11
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Цитата:
Skeptic:
освободит территорию

Когда то фашисты в Великую Отечественную войну тоже говорили об освобождении территории СССР от большевизма и даже власовскую армию назвали РОА( Русская освободительная армия)!
История повторяется?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6563
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:26
#12
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Цитата:
Vit:
Всеравно добро не помнят. А

А в чём добро то Виталий? Авиасообщение это обычный бизнес и в благотворительности вроде не замечен!
А по существу вопроса, считаю правильным, что над воюющей страной, гражданские самолёты летать не должны! Невзирая на то, как власти страны называют войну.
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
305
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:26
#13
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Цитата:
Vit:
Теперь начнут местные работать.


ИИ в свободном доступе
Промты среднего уровня научиться писать 2-3 дня
Участники форума это могут

Ерунду не пиши ---Проверить инфу очееень просто ...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15883
Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 16:29
#14
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Цитата:
simkst:
Я вам секрет открою. Ваше ИИ до жопы нормальному мужику) :lol:
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