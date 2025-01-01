Россия может превратится в территорию, над которой не будут летать иностранные самолеты
Отправлено: 01.01.25 - 15:17
Из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально.А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау. Читать новость
Ну так в ответ и Россиия закрыла своё воздушное пространство. Видели территорию евросоюза и территори России.Так кто больше потерял? Кстати китайским авиакомпаниям можно летать через Россию ,а европейским нет, в итоге европейские авиаперевозчики становятся неконкурентноспособными перед азиатскими. Друзья прилетали осенью с Германии,летели авиакомпанией AirAstana,то есть пока Урсула с Путиным писками меряется,Казахстан работает и зарабатывает на международных перелётах.
Skeptic: все эти "развитые" страны в очередь встанут
Тут главное что б россия в горбачева не превратилась.а она может. Я б сделал так. (Америки и Британии начал продавать бесплатно нефть, газ, и тд. А шестёркам Франции и тд за три дорого.. Пусть знают свое место)
Дефицит рабочей силы в России в 2024 году: анализ по отраслям Введение
2024 год стал для России годом серьезных экономических вызовов, одним из которых стал заметный дефицит рабочей силы. Это явление коснулось практически всех отраслей экономики и стало предметом обсуждения как среди экспертов, так и среди широкой общественности.
Общая картина
Точное число дефицита рабочей силы в России в 2024 году назвать сложно, так как данные постоянно меняются и оценки различных источников могут различаться. Однако, по оценкам экспертов и аналитических агентств, дефицит составляет сотни тысяч, а в некоторых отраслях – даже миллионы специалистов.
Анализ по отраслям
Ниже представлена таблица с оценкой дефицита рабочей силы по некоторым ключевым отраслям российской экономики:
Отрасль Оценка дефицита (приблизительно) Источники информации IT= 500-700 тыс. специалистов Минцифры России Промышленность = Значительный дефицит квалифицированных рабочих ANCOR, данные опросов предприятий Строительство= Высокий спрос на специалистов, особенно в регионах с активной застройкой Данные кадровых агентств Транспорт и логистика= Дефицит водителей, логистов Данные ассоциаций перевозчиков Гостиничный и ресторанный бизнес== Хронический дефицит кадров с 2020 года Данные опросов работодателей Медицина== Нехватка медицинских работников, особенно в регионах Данные Минздрава России
А в чём добро то Виталий? Авиасообщение это обычный бизнес и в благотворительности вроде не замечен! А по существу вопроса, считаю правильным, что над воюющей страной, гражданские самолёты летать не должны! Невзирая на то, как власти страны называют войну.
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать