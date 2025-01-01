Отправлено: - 16:20

Vit:

Теперь начнут местные работать.

Дефицит рабочей силы в России в 2024 году: анализ по отраслям

Введение



2024 год стал для России годом серьезных экономических вызовов, одним из которых стал заметный дефицит рабочей силы. Это явление коснулось практически всех отраслей экономики и стало предметом обсуждения как среди экспертов, так и среди широкой общественности.



Общая картина



Точное число дефицита рабочей силы в России в 2024 году назвать сложно, так как данные постоянно меняются и оценки различных источников могут различаться. Однако, по оценкам экспертов и аналитических агентств, дефицит составляет сотни тысяч, а в некоторых отраслях – даже миллионы специалистов.



Анализ по отраслям



Ниже представлена таблица с оценкой дефицита рабочей силы по некоторым ключевым отраслям российской экономики:



Отрасль Оценка дефицита (приблизительно) Источники информации

IT= 500-700 тыс. специалистов Минцифры России

Промышленность = Значительный дефицит квалифицированных рабочих ANCOR, данные опросов предприятий

Строительство= Высокий спрос на специалистов, особенно в регионах с активной застройкой Данные кадровых агентств

Транспорт и логистика= Дефицит водителей, логистов Данные ассоциаций перевозчиков

Гостиничный и ресторанный бизнес== Хронический дефицит кадров с 2020 года Данные опросов работодателей

Медицина== Нехватка медицинских работников, особенно в регионах Данные Минздрава России

[Исправлено: simkst, 01.01.2025 - 17:22]

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