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≡ С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50841
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 20:21
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Наши читатели – наши друзья. Мы бываем недовольны друг другом, статьями и словами, которые пишутся здесь на сайте и в соцсетях. Но раз мы все еще вместе, значит, нам есть что друг другу сказать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15875
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 09:42
#30
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Цитата:
saba: А что это за когти? Это точно хрюшка или
Стоял, смотрел. За спиной две женщины обсуждали что это?. Одна выкинула версию, что это нога барашка. Я учитывая что родился в кз. И сколько я пробывал бешов. Барашков. Точно по запаху и на вид это не барашек. Я перепробовал мяса разного больше казахов. :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6561
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 11:30
#31
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Цитата:
Vit:

Вот и встретили Новый год! Пора готовиться к следующему! Он уже не за горами :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6261
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 11:42
#32
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Друзья, всем хорошего дня и отличного настроения!

Цитата:
saba:
А что это за когти? Это точно хрюшка или чёртика Вакула поймал? Хотя Рождество ещё далеко.


Чёта не то, ножка больно огромная.
Может они гибридизацию осуществили - скрещивание хрюшки с чёртиком :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25884
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 11:48
#33
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Цитата:
Kairat stayer:
Может они гибридизацию осуществили - скрещивание хрюшки с чёртиком

Так и есть, я где-то даже читал об этом. Вспомнил: в Библии :-o
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6261
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 12:05
#34
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Цитата:
maxsaf:
Так и есть, я где-то даже читал об этом. Вспомнил: в Библии


Ясно, главное, чтобы было безопасно для граждан!
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