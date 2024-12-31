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saba: А что это за когти? Это точно хрюшка или

Цитата:Стоял, смотрел. За спиной две женщины обсуждали что это?. Одна выкинула версию, что это нога барашка. Я учитывая что родился в кз. И сколько я пробывал бешов. Барашков. Точно по запаху и на вид это не барашек. Я перепробовал мяса разного больше казахов.