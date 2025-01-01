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Жизнь и смерть, мудрость и страсть, сохранение и разрушение: какими только свойствами не наделяли змею – символ 2025 года. Мы постарались разобраться не только в хитросплетении змеиного символизма, но и в том, почему эти животные так привлекательны для некоторых – специалистов или любителей. Вот парочка историй.