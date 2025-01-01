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≡ Чем опасна и чем полезна Зелёная деревянная змея? Мнения костанайских биологов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50841
Чем опасна и чем полезна Зелёная деревянная змея? Мнения костанайских биологов
Отправлено: 01.01.25 - 11:25
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Жизнь и смерть, мудрость и страсть, сохранение и разрушение: какими только свойствами не наделяли змею – символ 2025 года. Мы постарались разобраться не только в хитросплетении змеиного символизма, но и в том, почему эти животные так привлекательны для некоторых – специалистов или любителей. Вот парочка историй.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3488
Re: Чем опасна и чем полезна Зелёная деревянная змея? Мнения...
Отправлено: 01.01.25 - 11:25
#1
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Цитата:
Мы поинтересовались, что бы эксперты напророчили нашим читателям, будь они астрологами или предсказателями.


Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15875
Re: Чем опасна и чем полезна Зелёная деревянная змея? Мнения...
Отправлено: 01.01.25 - 11:40
#2
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Почему женщину называют змеей?
Причина простая. Предать. Змею кормишь и рано или поздно укусит.
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