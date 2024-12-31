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abaika95:

Мы поймем этот год лет через 50

Цитата:Круто, это мне больше 100 лет уже будет!Ну и всех конечно же с Новым 2025 Годом! Не хворать, не судить предвзято, просто жить счастливо жить и просто любить! Желаю я вам всем! Добра всем!