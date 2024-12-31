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≡ С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50840
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 20:21
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3813
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 00:12
#15
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Цитата:
abaika95:
Мы поймем этот год лет через 50

Круто, это мне больше 100 лет уже будет! :lol:
Ну и всех конечно же с Новым 2025 Годом! Не хворать, не судить предвзято, просто жить счастливо жить и просто любить! Желаю я вам всем! Добра всем!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25883
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 00:13
#16
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Цитата:
111:
На наших казахских каналах все на 100 процентов по казахскому

Цитата:
111:
Мне как русскоязычному очень интересно это

Я тебе говорил иди на курсы. Лень - плохая отмазка :lol:
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
295
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 00:27
#17
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Цитата:
abaika95:
Кто не понял для чего этот год был тот не поймет остальные



Ты как понял ?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25883
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 00:30
#18
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Цитата:
simkst:
Ты как понял ?

Никак, он тоже не понял :lol:
Цитата:
abaika95: Мы поймем этот год лет через 50
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42775
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 00:34
#19
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42775
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 01:21
#20
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42775
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 01:22
#21
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Для детей нормально, для меня х..йня конечно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6558
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 01:27
#22
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Цитата:
maxsaf:
Никак, он тоже не понял

Почему то это мне напомнило дембельский альбом!
"Кто не был тот будет,
Кто был не забудет" :-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3813
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 01:55
#23
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Цитата:
saba:
Почему то это мне напомнило

А мне почему то напомнило -
С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум обязан понимать, что банальные истины, которые кажутся очевидными, на самом деле требуют глубокого осмысления и анализа. Ведь именно в простоте скрывается истинная мудрость, и только через осознание этого можно достичь подлинного понимания окружающего мира.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15873
Re: С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 04:08
#24
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Всех с новым годом.

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15873
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 04:13
#25
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Во Россия матушка даёт. Халяльная нога хрушки жарит прям на против красной площади. :lol:

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15873
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 04:14
#26
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Марикджан глаза закрой)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25883
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 01.01.25 - 05:00
#27
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Цитата:
Vit:
Халяльная нога хрушки

Цитата:
Vit:
Марикджан глаза закрой)

У него уже слюни потекли, наверное не успел глаза закрыть :lol:
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