С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»

Отправлено: - 21:10

Но год был сложным, мы потеряли двух очень хороших друзей, двух наших активных форумчан в нашем коллективе.

Да, сильный конечно удар, но и так сам по себе год сложный.

Этот год конечно наверно самый худший год в моей жизни.

Но это только мое сугубо личное ощущение..