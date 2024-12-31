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≡ С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50840
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 20:21
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Наши читатели – наши друзья. Мы бываем недовольны друг другом, статьями и словами, которые пишутся здесь на сайте и в соцсетях. Но раз мы все еще вместе, значит, нам есть что друг другу сказать.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1790
Re: С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 20:21
#1
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....Вас С Новым годом!!!!!С наилучшими пожеланиями!!!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 21:04
#2
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У нас пока все в процессе

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 21:10
#3
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Но год был сложным, мы потеряли двух очень хороших друзей, двух наших активных форумчан в нашем коллективе.
Да, сильный конечно удар, но и так сам по себе год сложный.
Этот год конечно наверно самый худший год в моей жизни.
Но это только мое сугубо личное ощущение..
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3487
Re: С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 21:19
#4
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Цитата:
111:
Этот год конечно наверно самый худший год в моей жизни.

В моей тоже.

Но, несмотря ни на что - Всех с наступающим Новым Годом! Пусть он всем принесет только доброе, веселое, хорошее! И поменьше злости.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
Re: С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 22:45
#5
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К Новому году готовы!

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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25878
Re: С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:01
#6
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Цитата:
111:

Фигасе ты куркуль, с вискарем отмечаешь :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17363
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:23
#7
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Год был поучительный
Кто не понял для чего этот год был тот не поймет остальные
Год был пограничный
Он странный,жуткий но без него никак
Мы поймем этот год лет через 50
Только так

[Исправлено: abaika95, 01.01.2025 - 00:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:27
#8
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На наших казахских каналах все на 100 процентов по казахскому

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:31
#9
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О, на русском 50 на 50 заговорили

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:31
#10
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Мне как русскоязычному очень интересно это
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:37
#11
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Цитата:
maxsaf:
Фигасе ты куркуль, с вискарем

Со скидкой брал, жаль нельзя скидывать, у Тимура Гафурова это жестокое нарушение, что и почем.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42772
С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Отправлено: 31.12.24 - 23:59
#12
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Да вот он

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