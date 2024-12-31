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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 20:19
Цитата:
Есть инструкция, как видео залить?
maxsaf:
Желаю вам научиться, ибо ниче сложного. Уверен, станет веселее ))
Желаю вам научиться, ибо ниче сложного. Уверен, станет веселее ))
Есть инструкция, как видео залить?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6557
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 20:40
Цитата:
Только что по Ватсаппу отправлял картинки! Такой круговорот открыток в природе и у всех написано часто пересылаемое! От души всё же таки своими словами надо, я считаю! Наверное это старческая воркотня уже! Прогресс не остановить, поручил ИИ поздравить 200 человек виртуальных друзей и всё! Никаких хлопот! Только потом реальных друзей всё меньше! Я не отношусь к числу пессимистов, кто считает,что друзей можно заводить только в молодости!
maxsaf:
Уверен, станет веселее ))
Уверен, станет веселее ))
Только что по Ватсаппу отправлял картинки! Такой круговорот открыток в природе и у всех написано часто пересылаемое! От души всё же таки своими словами надо, я считаю! Наверное это старческая воркотня уже! Прогресс не остановить, поручил ИИ поздравить 200 человек виртуальных друзей и всё! Никаких хлопот! Только потом реальных друзей всё меньше! Я не отношусь к числу пессимистов, кто считает,что друзей можно заводить только в молодости!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 20:42
Цитата:
Цитата:
[Исправлено: simkst, 31.12.2024 - 21:44]
Kairat stayer:
Есть инструкция, как видео залить?
Есть инструкция, как видео залить?
Цитата:
Как загрузить видео на форум: подробная инструкция
Способ загрузки видео на форум зависит от конкретных настроек и возможностей того форума, на котором вы находитесь. Однако, существует несколько универсальных способов, которые работают на большинстве форумов:
1. Использование встроенного функционала форума:
Проверьте настройки форума: Многие современные форумы имеют встроенную функцию загрузки файлов, включая видео. Обычно она представлена в виде кнопки или значка при создании нового сообщения или комментария.
Выберите файл: Найдите видео на своем компьютере и выберите его для загрузки.
Загрузите файл: Нажмите кнопку "Загрузить" и дождитесь завершения процесса.
2. Использование внешних видеохостингов:
Если форум не поддерживает прямую загрузку видео, можно воспользоваться внешними видеохостингами, такими как YouTube, Vimeo, Rutube и другими. ( Телеграмм)
Загрузите видео: Загрузите видео на выбранный видеохостинг.
Получите ссылку: После загрузки видео вы получите уникальную ссылку на него.
Вставьте ссылку на форум: В своем сообщении на форуме вставьте полученную ссылку. Многие форумы поддерживают автоматическое встраивание видео с популярных видеохостингов. Если нет, то используйте специальный код для вставки видео (обычно он указан на странице с видео на видеохостинге).
3. Использование BB-кода:
Узнайте BB-код: Некоторые форумы поддерживают использование BB-кода для форматирования текста и вставки различных элементов, включая видео.
Найдите соответствующий BB-код: Обычно BB-код для вставки видео выглядит примерно так:
[video]ссылка_на_видео[/video]
Замените "ссылка_на_видео" на фактическую ссылку на ваше видео на видеохостинге.
Вставьте код в сообщение: Скопируйте полученный BB-код и вставьте его в свое сообщение на форуме.
Советы:
Проверьте правила форума: Перед загрузкой видео ознакомьтесь с правилами форума. Некоторые форумы могут ограничивать размер видеофайлов, типы файлов или запрещать размещение определенного контента.
Оптимизируйте видео: Если видео слишком большое, попробуйте сжать его, чтобы уменьшить размер файла и ускорить загрузку.
Используйте превью: Если возможно, создайте превью видео (миниатюру) и добавьте его вместе со ссылкой. Это позволит пользователям увидеть, что за видео вы разместили, еще до того, как они кликнут по ссылке.
Пример вставки видео с YouTube:
Загрузите видео на YouTube.
Скопируйте ссылку на видео.
На форуме вставьте ссылку в специальное поле для вставки видео или используйте BB-код:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube]
Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
Важно: Конкретные шаги могут отличаться в зависимости от форума и видеохостинга, поэтому всегда обращайте внимание на инструкции, предоставляемые этими сервисами.
Дополнительные ресурсы:
Инструкции форума: Обычно на каждом форуме есть раздел помощи или FAQ, где подробно описаны правила и возможности загрузки файлов.
Документация видеохостингов: На сайтах видеохостингов вы найдете информацию о том, как получить ссылку на видео и как встроить его на другие сайты.
Способ загрузки видео на форум зависит от конкретных настроек и возможностей того форума, на котором вы находитесь. Однако, существует несколько универсальных способов, которые работают на большинстве форумов:
1. Использование встроенного функционала форума:
Проверьте настройки форума: Многие современные форумы имеют встроенную функцию загрузки файлов, включая видео. Обычно она представлена в виде кнопки или значка при создании нового сообщения или комментария.
Выберите файл: Найдите видео на своем компьютере и выберите его для загрузки.
Загрузите файл: Нажмите кнопку "Загрузить" и дождитесь завершения процесса.
2. Использование внешних видеохостингов:
Если форум не поддерживает прямую загрузку видео, можно воспользоваться внешними видеохостингами, такими как YouTube, Vimeo, Rutube и другими. ( Телеграмм)
Загрузите видео: Загрузите видео на выбранный видеохостинг.
Получите ссылку: После загрузки видео вы получите уникальную ссылку на него.
Вставьте ссылку на форум: В своем сообщении на форуме вставьте полученную ссылку. Многие форумы поддерживают автоматическое встраивание видео с популярных видеохостингов. Если нет, то используйте специальный код для вставки видео (обычно он указан на странице с видео на видеохостинге).
3. Использование BB-кода:
Узнайте BB-код: Некоторые форумы поддерживают использование BB-кода для форматирования текста и вставки различных элементов, включая видео.
Найдите соответствующий BB-код: Обычно BB-код для вставки видео выглядит примерно так:
[video]ссылка_на_видео[/video]
Замените "ссылка_на_видео" на фактическую ссылку на ваше видео на видеохостинге.
Вставьте код в сообщение: Скопируйте полученный BB-код и вставьте его в свое сообщение на форуме.
Советы:
Проверьте правила форума: Перед загрузкой видео ознакомьтесь с правилами форума. Некоторые форумы могут ограничивать размер видеофайлов, типы файлов или запрещать размещение определенного контента.
Оптимизируйте видео: Если видео слишком большое, попробуйте сжать его, чтобы уменьшить размер файла и ускорить загрузку.
Используйте превью: Если возможно, создайте превью видео (миниатюру) и добавьте его вместе со ссылкой. Это позволит пользователям увидеть, что за видео вы разместили, еще до того, как они кликнут по ссылке.
Пример вставки видео с YouTube:
Загрузите видео на YouTube.
Скопируйте ссылку на видео.
На форуме вставьте ссылку в специальное поле для вставки видео или используйте BB-код:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube]
Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
Важно: Конкретные шаги могут отличаться в зависимости от форума и видеохостинга, поэтому всегда обращайте внимание на инструкции, предоставляемые этими сервисами.
Дополнительные ресурсы:
Инструкции форума: Обычно на каждом форуме есть раздел помощи или FAQ, где подробно описаны правила и возможности загрузки файлов.
Документация видеохостингов: На сайтах видеохостингов вы найдете информацию о том, как получить ссылку на видео и как встроить его на другие сайты.
[Исправлено: simkst, 31.12.2024 - 21:44]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 20:46
Цитата:
Эту надпись оч легко убрать
saba:
у всех написано часто пересылаемое!
у всех написано часто пересылаемое!
Эту надпись оч легко убрать
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42772
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:17
Цитата:
Спасибо Саба, от души!
Тебя с наступающим!
saba:
Я очень рад, что не научился картинки здесь отправлять! Поэтому я могу всех лично и от души поздравить с Новым годом! Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи. Чтобы не было этих ужасных потерь, чтобы у всех было прекрасное настроение, Максафу желаю отличной борьбы с Мариком,Марика удачи в его большой борьбе со всеми, всем остальным побольше ехидства, здорового злорадства, пусть живёт наш противоречивый форум! Ура, ура, ура!!!
Я очень рад, что не научился картинки здесь отправлять! Поэтому я могу всех лично и от души поздравить с Новым годом! Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи. Чтобы не было этих ужасных потерь, чтобы у всех было прекрасное настроение, Максафу желаю отличной борьбы с Мариком,Марика удачи в его большой борьбе со всеми, всем остальным побольше ехидства, здорового злорадства, пусть живёт наш противоречивый форум! Ура, ура, ура!!!
Спасибо Саба, от души!
Тебя с наступающим!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:31
Цитата:
Куда залить? На форум невозможно. На Ютуб запросто. Здесь можете ссылку с Ютуба разместить.
Kairat stayer:
Есть инструкция, как видео залить?
Есть инструкция, как видео залить?
Куда залить? На форум невозможно. На Ютуб запросто. Здесь можете ссылку с Ютуба разместить.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:33
Цитата:
У него две больших борьбы: до обеда - с голодом, а после обеда - со сном
saba:
Марика удачи в его большой борьбе со всеми
Марика удачи в его большой борьбе со всеми
У него две больших борьбы: до обеда - с голодом, а после обеда - со сном
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:38
Цитата:
Цитата:
Алгоритм действий вроде ясен, как я понял размещать, где указано: Введите URL адрес ссылки видео в Интернете:....
maxsaf:
Куда залить? На форум невозможно. На Ютуб запросто. Здесь можете ссылку с Ютуба разместить.
Куда залить? На форум невозможно. На Ютуб запросто. Здесь можете ссылку с Ютуба разместить.
Цитата:
simkst:
Загрузите видео на YouTube. Скопируйте ссылку на видео. На форуме вставьте ссылку в специальное поле для вставки видео или используйте BB-код: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube] Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
Загрузите видео на YouTube. Скопируйте ссылку на видео. На форуме вставьте ссылку в специальное поле для вставки видео или используйте BB-код: [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube] Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
Алгоритм действий вроде ясен, как я понял размещать, где указано: Введите URL адрес ссылки видео в Интернете:....
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:40
Цитата:
Ага
Kairat stayer:
Алгоритм действий вроде ясен, как я понял размещать, где указано: Введите URL адрес ссылки видео в Интернете:....
Алгоритм действий вроде ясен, как я понял размещать, где указано: Введите URL адрес ссылки видео в Интернете:....
Ага
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:42
Цитата:
Эта часть усложнена, там все гораздо проще должно быть.
Kairat stayer:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube] Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ваш_видео_id[/youtube] Замените "ваш_видео_id" на уникальный идентификатор вашего видео на YouTube.
Эта часть усложнена, там все гораздо проще должно быть.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:43
Цитата:
Советую использовать кнопку "предварительный просмотр" до публикации, тогда точно будете знать, все ли сделано правильно.
Kairat stayer:
Алгоритм действий вроде ясен
Алгоритм действий вроде ясен
Советую использовать кнопку "предварительный просмотр" до публикации, тогда точно будете знать, все ли сделано правильно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 21:46
Форум начинает тормозить, наверное Россияне Ютуб смотрят через казахстанские VPN
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 22:33
Цитата:
Спасибо, разобрался примерно на 95%. Получилось залить видео на ютуб, далее тренироваться нужно, закреплять всё .
maxsaf:
Эта часть усложнена, там все гораздо проще должно быть.
Эта часть усложнена, там все гораздо проще должно быть.
Спасибо, разобрался примерно на 95%. Получилось залить видео на ютуб, далее тренироваться нужно, закреплять всё .
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