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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 48 из 48«1...464748
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:11
#706
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Цитата:
Kairat stayer:
Ох, уж эти доносчики

Особенно которые якобы "никогда не стучат" 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:20
#707
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:23
#708
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Цитата:
maxsaf:
Особенно которые якобы "никогда не стучат"


Так, я ни одной жалобы на форуме не написал 8-) 8-) 8-) .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:25
#709
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Цитата:
Kairat stayer:
Так, я ни одной жалобы на форуме не написал

Да я не про вас)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:31
#710
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Цитата:
maxsaf:
Да я не про вас)


Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 13:15
#711
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Цитата:
Kairat stayer:
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов

Ну тогда уж и без провокаций. Но в это слабо верится. Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 13:45
#712
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Цитата:
Kairat stayer:
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов

Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)

Есть кучка поуехов которые лезут в наши дела комментируя каждую новость и есть им ответная реакция на которую они постоянно обижаются)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 15:35
#713
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Цитата:
maxsaf:
Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?


На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6256
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 15:38
#714
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Цитата:
abaika95:
Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)


Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:47
#715
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже

Я тоже могу навалить кучу, и назвать это искусством, а вы уже решайте сами, обижаться или нет. Абайка вон уже обиделся, а я ещё ниче даже не написал. Кто там ему какие новости местные комментирует - я без понятия, по местным новостям почти уже и не хожу, в основном во флуде сижу. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:49
#716
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Цитата:
abaika95:
лезут в наши дела комментируя каждую новость

Кто, где? Мне 99% ваших новостей не интересны, так что не надо ля ля. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25870
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:52
#717
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Цитата:
Kairat stayer:
Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.

Конфликт есть, но не с вами, а с номерными, им никакого перемирия не будет )) К большинству участников вообще претензий нет.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 19:33
#718
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Цитата:
maxsaf:
я ещё ниче даже не написал

Кто, где,что? Я тоже уже обиделся, не знаю правда на что, но уже страшно зол!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 19:42
#719
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Я очень рад, что не научился картинки здесь отправлять! Поэтому я могу всех лично и от души поздравить с Новым годом! Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи. Чтобы не было этих ужасных потерь, чтобы у всех было прекрасное настроение, Максафу желаю отличной борьбы с Мариком,Марика удачи в его большой борьбе со всеми, всем остальным побольше ехидства, здорового злорадства, пусть живёт наш противоречивый форум! Ура, ура, ура!!!
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