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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:11
Цитата:
Особенно которые якобы "никогда не стучат"
Kairat stayer:
Ох, уж эти доносчики
Ох, уж эти доносчики
Особенно которые якобы "никогда не стучат"
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3809
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:20
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:23
Цитата:
Так, я ни одной жалобы на форуме не написал .
maxsaf:
Особенно которые якобы "никогда не стучат"
Особенно которые якобы "никогда не стучат"
Так, я ни одной жалобы на форуме не написал .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:25
Цитата:
Да я не про вас)
Kairat stayer:
Так, я ни одной жалобы на форуме не написал
Так, я ни одной жалобы на форуме не написал
Да я не про вас)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 12:31
Цитата:
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов .
maxsaf:
Да я не про вас)
Да я не про вас)
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 13:15
Цитата:
Ну тогда уж и без провокаций. Но в это слабо верится. Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?
Kairat stayer:
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов
Ну тогда уж и без провокаций. Но в это слабо верится. Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17362
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 13:45
Цитата:
Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)
Есть кучка поуехов которые лезут в наши дела комментируя каждую новость и есть им ответная реакция на которую они постоянно обижаются)
Kairat stayer:
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов
Сегодня в канун Нового года, следует перемирие на форуме объявить, обойтись без жалоб и доносов
Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)
Есть кучка поуехов которые лезут в наши дела комментируя каждую новость и есть им ответная реакция на которую они постоянно обижаются)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 15:35
Цитата:
На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже .
maxsaf:
Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?
Вы же не смогли сегодня без провокационной надписи на картинке обойтись, так а почему другие должны?
На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 15:38
Цитата:
Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.
abaika95:
Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)
Какое перемирие ? У нас тут что война или конфликт какой-то?)
Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:47
Цитата:
Я тоже могу навалить кучу, и назвать это искусством, а вы уже решайте сами, обижаться или нет. Абайка вон уже обиделся, а я ещё ниче даже не написал. Кто там ему какие новости местные комментирует - я без понятия, по местным новостям почти уже и не хожу, в основном во флуде сижу.
Kairat stayer:
На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже
На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже
Я тоже могу навалить кучу, и назвать это искусством, а вы уже решайте сами, обижаться или нет. Абайка вон уже обиделся, а я ещё ниче даже не написал. Кто там ему какие новости местные комментирует - я без понятия, по местным новостям почти уже и не хожу, в основном во флуде сижу.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:49
Цитата:
Кто, где? Мне 99% ваших новостей не интересны, так что не надо ля ля.
abaika95:
лезут в наши дела комментируя каждую новость
лезут в наши дела комментируя каждую новость
Кто, где? Мне 99% ваших новостей не интересны, так что не надо ля ля.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 18:52
Цитата:
Конфликт есть, но не с вами, а с номерными, им никакого перемирия не будет )) К большинству участников вообще претензий нет.
Kairat stayer:
Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.
Конечно конфликта и людских потер нет, выразился не в буквальном смысле, а образно.
Конфликт есть, но не с вами, а с номерными, им никакого перемирия не будет )) К большинству участников вообще претензий нет.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 19:33
Цитата:
Кто, где,что? Я тоже уже обиделся, не знаю правда на что, но уже страшно зол!
maxsaf:
я ещё ниче даже не написал
я ещё ниче даже не написал
Кто, где,что? Я тоже уже обиделся, не знаю правда на что, но уже страшно зол!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6556
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 19:42
Я очень рад, что не научился картинки здесь отправлять! Поэтому я могу всех лично и от души поздравить с Новым годом! Желаю всем в Новом году счастья, здоровья, удачи. Чтобы не было этих ужасных потерь, чтобы у всех было прекрасное настроение, Максафу желаю отличной борьбы с Мариком,Марика удачи в его большой борьбе со всеми, всем остальным побольше ехидства, здорового злорадства, пусть живёт наш противоречивый форум! Ура, ура, ура!!!
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