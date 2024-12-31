Отправлено: - 15:15

111:

Блин, ну какое жестокое совпадение. А вот теперь он виноват или не виноват юридически в смерти несчастного?

Цитата:......может совпадение? а может не внимательность водителя ?если это случилось в свелое время суток то касяк вотдителя таёты его не внимательность ,если темно было то они пострадавший т.е.должен был одеть светоотрожаёщею желетку.....полисия разберётся...