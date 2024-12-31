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≡ Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в другом ДТП, в Акмолинской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50839
Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в другом ДТП, в Акмолинской области
Отправлено: 31.12.24 - 14:45
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Кадры последствий аварии на трассе Екатеринбург-Алматы прислали читатели "НГ". Как сообщили в полиции, в результате двух произошедших одна за другой аварий возле села Акмешит погиб житель Акомолинской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42763
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 14:45
#1
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Блин, ну какое жестокое совпадение.
А вот теперь он виноват или не виноват юридически в смерти несчастного?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1788
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 15:15
#2
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Цитата:
111:
Блин, ну какое жестокое совпадение. А вот теперь он виноват или не виноват юридически в смерти несчастного?


......может совпадение? а может не внимательность водителя ?если это случилось в свелое время суток то касяк вотдителя таёты его не внимательность ,если темно было то они пострадавший т.е.должен был одеть светоотрожаёщею желетку.....полисия разберётся...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15870
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 15:38
#3
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Регулярно себе говорю.
Смерть она не в кино. Не в ютубе.не в тиктоке.
Вот она рядом. Глаз моргнул и поймал.
Жилетку одел это не значет что ты робот.
Зелёный светофор загорелся, это не значит что Бог тебя сделал без смертным.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
579
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 16:53
#4
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Несмотря на штрафы и наказание ввиде исправительных работ или условного осуждения, ДТП не уменьшились а увеличились и это только в Костанайской области! Никак гос-во не может обуздать эту проблему! Пора гос-ву в стране, в которой отсутствует реальное справедливое наказание, в систему мер наказания вместо штрафов ввести исправительное обучение с применением телесного наказания сроком до 10 лет, пока не сдаст экзамен на "хорошо". Необходимо вместо разрушенных сел и аулов силами этих "школьников"строить исправительные школы с целью обучения правилам поведения в обществе, правилам вождения авто, обучения несовершения проступков и преступлений, обучению трудиться на благо общественных интересов! Только нужно взять этот опыт у Китая, где широко применяется такой вид наказания. Иначе толку не будет из-за низкой ответственности!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6556
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 19:20
#5
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Цитата:
абике:

Прямо не узнаю Вас! Почему так мягко? А где же расстрел?
Ещё никогда суровые и жестокие наказания не справлялись с безмозглостью и расхлябанностью, да и с реальными преступлениями тоже! В старину руку за воровство отрубали , а они до сих пор не перевелись!
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