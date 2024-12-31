Отправлено: - 18:47

Kairat stayer:

На мой взгляд, выше, как вы отмечаете картина с надписью, безобидная и носит развлекательный характер. Да, присутствует лёгкая ирония, но, не более того. Реакция граждан зависит от уровня восприятия, в целом ничего оскорбительного и провокационного не вижу. Тем более, домашние животные, в данном случае кошки с кочевниками обитают около тысячи лет, а попугаи родом из Новой Зеландии, появились намного позже

Цитата:Я тоже могу навалить кучу, и назвать это искусством, а вы уже решайте сами, обижаться или нет. Абайка вон уже обиделся, а я ещё ниче даже не написал. Кто там ему какие новости местные комментирует - я без понятия, по местным новостям почти уже и не хожу, в основном во флуде сижу.