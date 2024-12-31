Отправлено: - 15:17

111:

Надо было пойти на СВО и получить гражданство России, что то не воспользовался

Цитата:Потому что он не чувствовал себя патриотом. Он сыкло. А твой плямешь дал присягу. Твой второй летчик дал присягу. Бить и защищать родину от гадов. От не чести и освободить святую Украину.