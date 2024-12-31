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≡ Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в другом ДТП, в Акмолинской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50839
Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в другом ДТП, в Акмолинской области
Отправлено: 31.12.24 - 14:45
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Кадры последствий аварии на трассе Екатеринбург-Алматы прислали читатели "НГ". Как сообщили в полиции, в результате двух произошедших одна за другой аварий возле села Акмешит погиб житель Акомолинской области.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42763
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 14:45
#1
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Блин, ну какое жестокое совпадение.
А вот теперь он виноват или не виноват юридически в смерти несчастного?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1788
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 15:15
#2
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Цитата:
111:
Блин, ну какое жестокое совпадение. А вот теперь он виноват или не виноват юридически в смерти несчастного?


......может совпадение? а может не внимательность водителя ?если это случилось в свелое время суток то касяк вотдителя таёты его не внимательность ,если темно было то они пострадавший т.е.должен был одеть светоотрожаёщею желетку.....полисия разберётся...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15870
Re: Костанаец сбил насмерть водителя, только что выжившего в...
Отправлено: 31.12.24 - 15:38
#3
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Регулярно себе говорю.
Смерть она не в кино. Не в ютубе.не в тиктоке.
Вот она рядом. Глаз моргнул и поймал.
Жилетку одел это не значет что ты робот.
Зелёный светофор загорелся, это не значит что Бог тебя сделал без смертным.
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