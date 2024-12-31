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≡ В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил собутыльника в Костанае, уехал в другую страну и совершил грабёж
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50839
В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил собутыльника в Костанае, уехал в другую страну и совершил грабёж
Отправлено: 31.12.24 - 14:56
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В Казахстан экстрадировали гражданина, который успел отбыть уголовное наказание в России. Несколько лет назад мужчина убил в Костанае собутыльника в его же квартире. После этого фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42763
Re: В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил...
Отправлено: 31.12.24 - 14:56
#1
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Надо было пойти на СВО и получить гражданство России, что то не воспользовался
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15870
В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил собутыльника в Костанае, уехал в другую страну и совершил грабёж
Отправлено: 31.12.24 - 15:17
#2
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Цитата:
111:
Надо было пойти на СВО и получить гражданство России, что то не воспользовался

Потому что он не чувствовал себя патриотом. Он сыкло. А твой плямешь дал присягу. Твой второй летчик дал присягу. Бить и защищать родину от гадов. От не чести и освободить святую Украину.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42763
В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил собутыльника в Костанае, уехал в другую страну и совершил грабёж
Отправлено: 31.12.24 - 15:41
#3
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Цитата:
Vit:
От не чести и освободить святую Украину.

Не, наш летчик не освобождает, как он писал родокам, он там всех выжигает и для него все они враги, матери, защищающие своих сынов, сыны, которые в них стреляют, их братья и сестры.
Надо уничтожать по его мнению всех, это война.
И патриотизм там ни причем, элементарно этот преступник еще бы и наварился там и пришел бы Героем и нашим бы еще нос утер
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