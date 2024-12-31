Отправлено: - 14:40

И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный.

Цитата:Да, нас как собак не резаных собрали на мосту , подогнали полицию, чтоб дули не крутили кортежу и не выходили из авто, и мы мчитай под стволами АК-47 сидели и ждали, пока проедет какой то Бай