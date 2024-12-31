Есть у жителей Костаная надежная примета: в центре города строят ледяную горку и устанавливают 23-метровую елку - значит со дня на день наконец-то пойдет долгожданный снег. И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный. Читать новость
которые в вашей титанической борьбе за время не участвовали
Кто-то кроме НГ эту титаническую борьбу видел? И уж темболее кроме НГ кто-то эту титаническую борьбу Ведлер и КО поддерживал? Да всем плевать было абсолютно Все привыкли А вот когда перевели время большему числу народа стадо не плевать потомучто есть изменения не самого лучшего характера
Смешно было смотреть когда Ведлер боролась с чиновниками доказывая что надо перевести время а народ ничего не понимая мимо проходил
В двойное становится смешно что Ведлер по сути теперь на стороне чиновников против народа выступает за то что перевод был правильный
Про депутатов, должны же они читать местную прессу откуда избирались? Значит уже должны быть в курсе, что народ их разыскивает! Ау депутаты! Разве у редакции нет их телефонов? А если нет, то можно передать через партии, есть же у них местные филиалы! Надо нести себя гордо, в конце концов мы же народ, про нас в Конституции написано, Артем Марусич в курсе!
saba: вот предлагал Тимуру позвать на " круглый стол" наших депутатов, написал как предложение в "личку", а теперь уже в открытую говорю, давайте вызовем наших депутатов на"ковер". Где наше слышащее государство, где наши "народные" депутаты? Почему они где-то там тайком встречаются с кем то? Придите в народную без кавычек газету и поговорим. А редакция собрала бы самые наболевшие вопросы, тогда и можно поглядеть, чего стоят наши депутаты, насколько они донесут до исполнительной власти наши проблемы!
.... некоторы наши пользователи здесь всё так раскрасили после прихода нового главы страны,наконец бремя Елбасы сброшено и заживём мы наконец счастливо, свободно, правители и депутаты услышат народ,что до сегоднешнего дня не случилось.....просто существует математическая формула которая гласит от перемены слогаемого сумма не меняется.....будем жить как жили....
Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 107
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать