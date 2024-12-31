Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел международную аккредитацию по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел международную аккредитацию по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 108, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 108
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать