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≡ Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел международную аккредитацию по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50839
Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел международную аккредитацию по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»
Отправлено: 31.12.24 - 14:51
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Академия Парижа, проводившая процедуру аккредитации, предоставила возможность преподавателям и специалистам высшего колледжа в течение трех лет пройти международную стажировку в колледжах Франции.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1788
Re: Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел...
Отправлено: 31.12.24 - 14:51
#1
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.....хоть научат наших пекарей правильно хлеб печь да круассаны,то триклятые коммуняки не научили нас за 70 лет првильной выпечки,французы научат как правильно баурсаки печь по еропейско демократичной технологии,станут у нас выпекать демократичные баурсаки и станем мы более толерантнее друг к другу как во франции и всей свободной европе... :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42763
Re: Костанайский высший политехнический колледж успешно прошел...
Отправлено: 31.12.24 - 14:58
#2
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Наш старший там два красных диплома завоевал.
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