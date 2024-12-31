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.....хоть научат наших пекарей правильно хлеб печь да круассаны,то триклятые коммуняки не научили нас за 70 лет првильной выпечки,французы научат как правильно баурсаки печь по еропейско демократичной технологии,станут у нас выпекать демократичные баурсаки и станем мы более толерантнее друг к другу как во франции и всей свободной европе...