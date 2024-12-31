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Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата Казахстана вошли в составы национальных мужской и женской сборных республики
Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата Казахстана вошли в составы национальных мужской и женской сборных республики
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