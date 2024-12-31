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≡ Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50836
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 10:38
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Есть у жителей Костаная надежная примета: в центре города строят ледяную горку и устанавливают 23-метровую елку - значит со дня на день наконец-то пойдет долгожданный снег. И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:47
#15
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Про автомобиль не знаю, могут на штрафстоянку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17362
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:53
#16
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Цитата:
которые в вашей титанической борьбе за время не участвовали


Кто-то кроме НГ эту титаническую борьбу видел? И уж темболее кроме НГ кто-то эту титаническую борьбу Ведлер и КО поддерживал? Да всем плевать было абсолютно
Все привыкли
А вот когда перевели время большему числу народа стадо не плевать потомучто есть изменения не самого лучшего характера


Смешно было смотреть когда Ведлер боролась с чиновниками доказывая что надо перевести время а народ ничего не понимая мимо проходил

В двойное становится смешно что Ведлер по сути теперь на стороне чиновников против народа выступает за то что перевод был правильный

Ирония судьбы
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:58
#17
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Про депутатов, должны же они читать местную прессу откуда избирались? Значит уже должны быть в курсе, что народ их разыскивает! Ау депутаты! Разве у редакции нет их телефонов? А если нет, то можно передать через партии, есть же у них местные филиалы!
Надо нести себя гордо, в конце концов мы же народ, про нас в Конституции написано, Артем Марусич в курсе!
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