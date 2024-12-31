Отправлено: - 13:49

Чемпионкой Казахстана в весовой категории до 81 кг стала вернувшаяся в бокс спустя полтора года участница Олимпийских игр в Токио (Япония) Надежда РЯБЕЦ

Цитата:Ныла ныла как у нас все плохоФедерация плохаяЧиновники от спорта плохиеВсе плохиеЧуть ли страну уже не покидалаИ тут вернуласьБабки замаячили видимоСпортсмены это как звёзды шоу бизнесаПользы нольА кичливость минимум как будто они нам тут страну подымают из руинЗа бабки вы рубитесь а не за странуКакая сторона вам больше бабок даёт за тех и выступаетеИ плевать абсолютному большинству населения что вы там на пару минут флаг поднимаетеНароду от ваших медалей и достижений ни холодно ни жарко