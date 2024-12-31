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≡ Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата Казахстана вошли в составы национальных мужской и женской сборных республики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50836
Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата Казахстана вошли в составы национальных мужской и женской сборных республики
Отправлено: 31.12.24 - 13:49
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Сборная Костанайской области расположилась на восьмом месте, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. При этом три награды на счету женской сборной области.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17362
Re: Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата...
Отправлено: 31.12.24 - 13:49
#1
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Цитата:
Чемпионкой Казахстана в весовой категории до 81 кг стала вернувшаяся в бокс спустя полтора года участница Олимпийских игр в Токио (Япония) Надежда РЯБЕЦ


Ныла ныла как у нас все плохо
Федерация плохая
Чиновники от спорта плохие
Все плохие
Чуть ли страну уже не покидала
И тут вернулась
Бабки замаячили видимо

Спортсмены это как звёзды шоу бизнеса
Пользы ноль
А кичливость минимум как будто они нам тут страну подымают из руин
За бабки вы рубитесь а не за страну
Какая сторона вам больше бабок даёт за тех и выступаете
И плевать абсолютному большинству населения что вы там на пару минут флаг поднимаете
Народу от ваших медалей и достижений ни холодно ни жарко
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15868
Костанайские боксеры по итогам завершившегося чемпионата Казахстана вошли в составы национальных мужской и женской сборных республики
Отправлено: 31.12.24 - 14:18
#2
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Цитата:
abaika95: Народу от ваших медалей и достижений ни холодно ни жарко
Народ гордится и болеет за своих спортсменов а вот от чиновников то холодно то жарко)) :lol:
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