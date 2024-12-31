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которые в вашей титанической борьбе за время не участвовали

Цитата:Кто-то кроме НГ эту титаническую борьбу видел? И уж темболее кроме НГ кто-то эту титаническую борьбу Ведлер и КО поддерживал? Да всем плевать было абсолютноВсе привыклиА вот когда перевели время большему числу народа стадо не плевать потомучто есть изменения не самого лучшего характераСмешно было смотреть когда Ведлер боролась с чиновниками доказывая что надо перевести время а народ ничего не понимая мимо проходилВ двойное становится смешно что Ведлер по сути теперь на стороне чиновников против народа выступает за то что перевод был правильныйИрония судьбы