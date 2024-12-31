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≡ Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50836
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 10:38
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Есть у жителей Костаная надежная примета: в центре города строят ледяную горку и устанавливают 23-метровую елку - значит со дня на день наконец-то пойдет долгожданный снег. И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10164
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 10:38
#1
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Цитата:
Только вот озвучил он свою позицию по одному из самых оживленных споров года 2024-го почему-то в регионе, где против единого пояса не очень-то и возражали

Источник:

Вы и кучка акивистов которые были за перевод -это не большинство.
Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15868
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:16
#2
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Из всей этой заварушки,мне жаль ВКО. Я был там летом. И видел в 3 ночи светло, а в 17-18 часов темно. А так как я крестьянин и знаю что люди вечером огороды, дачи в порядок приводят. И теперь это проблема Жаль людей, печально что чиновники не могут решить простую проблему.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2458
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:25
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.

Комментарии читаю внимательно на всех наших площадках. Но, согласитесь, что возмущение в соцсетях и иски в суд - это все-таки две большие разницы.
Поэтому я использовал корректную формулировку "не очень-то возражали".
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1108
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:38
#4
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Как бы нам не говорили о пользе, в 16:00 зажигают фонари. "Экономия электроэнергии" налицо. На улице темень. Но это нам только во благо (со слов министра). Чтож, и эту бредятину проглотим.
Всегда интересовало, приехал в город министр- и пока слуга народа не проедет, народ чуть ли не в стойло загоняют. Дорогу не перейдешь, господа полицейские причины таких заминок не называют. К чему такая напыщенность? Кто-то бросится под кортеж? Вряд ли.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:39
#5
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Такое уж у нас слышащее государство получилось! Есть прогресс, что то оно всё таки слышит, но на то,что услышит отвечает:"Не вашего ума дело, мы тут более серьезными делами занимаемся! Подумаешь какой то народ, не до вас сейчас!"
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3486
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:41
#6
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Цитата:
принято оно было «на основе очень глубоких научных исследований, которые проводились не только в Казахстане, но и за рубежом».


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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:48
#7
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Цитата:
vofkakst:
Экономия электроэнергии" налицо. На улице темень. Но это нам только во благо (со слов министра

Люди, климат у нас такой, что зимой световой день короткий! Мне вот допустим всё равно, когда рассветает, когда темнеет, светло шторы закрываю, темно свет включаю!
Всех наших недовольных на экватор переселить в джунгли ,там день с ночью кажется равен. А как люди в Мурманске живут, сплошь больные с недоразвитыми детьми?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:57
#8
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Дело совсем не во времени, зря Тимур совместил две важные темы. Можно заболтать и ни к чему не прийти! Для меня самое плохое, власти в очередной раз плюнули на всех, на свой" обожаемый" народ и всё! Я вот предлагал Тимуру позвать на " круглый стол" наших депутатов, написал как предложение в "личку", а теперь уже в открытую говорю, давайте вызовем наших депутатов на"ковер". Где наше слышащее государство, где наши "народные" депутаты? Почему они где-то там тайком встречаются с кем то? Придите в народную без кавычек газету и поговорим. А редакция собрала бы самые наболевшие вопросы, тогда и можно поглядеть, чего стоят наши депутаты, насколько они донесут до исполнительной власти наши проблемы!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1108
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 12:01
#9
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Цитата:
saba:
зимой световой день короткий!

Ну это ж дело ясное. Просто раньше то к 17-18 часам темнело.
Нам заливают про дефицит электричества, теперь мы палим его на час больше! Дело не в недовольстве (мне если честно вообще по барабану перевод). Просто я поражаюсь уникальности наших чиновников - раньше нас убеждали что отмена зимнего-летнего времени нам нужна капец как , потом убеждают нас практически в обратном , что смещение поясов часовых ну просто на руку (только тем, что синхронизация бизнес-процессов с Астаной)
В ведь на всю эту "деятельность" тратятся миллионы , если не миллиарды...
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2458
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 12:14
#10
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Цитата:
saba:
Я вот предлагал Тимуру позвать на " круглый стол" наших депутатов, написал как предложение в "личку", а теперь уже в открытую говорю, давайте вызовем наших депутатов на"ковер"

Тему обсудили в редакции. Тема хорошая. Ждем депутатов. Но они пока о своих планах не сообщали.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10164
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:14
#11
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Цитата:
saba:
А как люди в Мурманске живут, сплошь больные с недоразвитыми детьми?

Скажите об этом ведлер,"Skeptik" и другим сторнникам перевода.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1915
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:21
#12
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Ждем депутатов. Но они пока о своих планах не сообщали.

Немного не понятно.
М.б. не "о своих планах", а о "своём согласии"? Планы у них могут быть разные. Не все нам интересны.
И кого "ждём"? Кому предложили встретиться?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10164
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:21
#13
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Цитата:
vofkakst:
Всегда интересовало, приехал в город министр- и пока слуга народа не проедет, народ чуть ли не в стойло загоняют

Я из этой свиты,не мог припарковаться напротив баян сулу,мне вот интересно,если бы я всётаки припарковался,какое нарушение они мне предъявят,если что нибудь в законе ,ПДД для таких случаев?
Кто в теме скажите пожалуйста.
Так хочеться поставить машину им назло и пускай потом хоть эвакуатор вызывают.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6553
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 13:46
#14
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Цитата:
Добринцофф:
не предъявят,если что нибудь в законе ,ПДД для таких случаев? Кто в теме

Наверное неповиновение законным требованиям сотрудников внутренних дел, что, нибудь в этом роде . Там штраф около 50 штук или 15 суток.
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