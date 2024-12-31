Отправлено: - 11:25

Добринцофф:

Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.

Цитата:Комментарии читаю внимательно на всех наших площадках. Но, согласитесь, что возмущение в соцсетях и иски в суд - это все-таки две большие разницы.Поэтому я использовал корректную формулировку "не очень-то возражали".