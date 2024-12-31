Есть у жителей Костаная надежная примета: в центре города строят ледяную горку и устанавливают 23-метровую елку - значит со дня на день наконец-то пойдет долгожданный снег. И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный. Читать новость
Из всей этой заварушки,мне жаль ВКО. Я был там летом. И видел в 3 ночи светло, а в 17-18 часов темно. А так как я крестьянин и знаю что люди вечером огороды, дачи в порядок приводят. И теперь это проблема Жаль людей, печально что чиновники не могут решить простую проблему.
Добринцофф: Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.
Комментарии читаю внимательно на всех наших площадках. Но, согласитесь, что возмущение в соцсетях и иски в суд - это все-таки две большие разницы. Поэтому я использовал корректную формулировку "не очень-то возражали".
Как бы нам не говорили о пользе, в 16:00 зажигают фонари. "Экономия электроэнергии" налицо. На улице темень. Но это нам только во благо (со слов министра). Чтож, и эту бредятину проглотим. Всегда интересовало, приехал в город министр- и пока слуга народа не проедет, народ чуть ли не в стойло загоняют. Дорогу не перейдешь, господа полицейские причины таких заминок не называют. К чему такая напыщенность? Кто-то бросится под кортеж? Вряд ли.
Такое уж у нас слышащее государство получилось! Есть прогресс, что то оно всё таки слышит, но на то,что услышит отвечает:"Не вашего ума дело, мы тут более серьезными делами занимаемся! Подумаешь какой то народ, не до вас сейчас!"
vofkakst: Экономия электроэнергии" налицо. На улице темень. Но это нам только во благо (со слов министра
Люди, климат у нас такой, что зимой световой день короткий! Мне вот допустим всё равно, когда рассветает, когда темнеет, светло шторы закрываю, темно свет включаю! Всех наших недовольных на экватор переселить в джунгли ,там день с ночью кажется равен. А как люди в Мурманске живут, сплошь больные с недоразвитыми детьми?
Дело совсем не во времени, зря Тимур совместил две важные темы. Можно заболтать и ни к чему не прийти! Для меня самое плохое, власти в очередной раз плюнули на всех, на свой" обожаемый" народ и всё! Я вот предлагал Тимуру позвать на " круглый стол" наших депутатов, написал как предложение в "личку", а теперь уже в открытую говорю, давайте вызовем наших депутатов на"ковер". Где наше слышащее государство, где наши "народные" депутаты? Почему они где-то там тайком встречаются с кем то? Придите в народную без кавычек газету и поговорим. А редакция собрала бы самые наболевшие вопросы, тогда и можно поглядеть, чего стоят наши депутаты, насколько они донесут до исполнительной власти наши проблемы!
Ну это ж дело ясное. Просто раньше то к 17-18 часам темнело. Нам заливают про дефицит электричества, теперь мы палим его на час больше! Дело не в недовольстве (мне если честно вообще по барабану перевод). Просто я поражаюсь уникальности наших чиновников - раньше нас убеждали что отмена зимнего-летнего времени нам нужна капец как , потом убеждают нас практически в обратном , что смещение поясов часовых ну просто на руку (только тем, что синхронизация бизнес-процессов с Астаной) В ведь на всю эту "деятельность" тратятся миллионы , если не миллиарды...
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