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Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
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