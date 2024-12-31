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≡ Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50835
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 10:38
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Есть у жителей Костаная надежная примета: в центре города строят ледяную горку и устанавливают 23-метровую елку - значит со дня на день наконец-то пойдет долгожданный снег. И еще одна: если на каждом перекрестке стоят и мерзнут мужчины в форме, значит, приезжает к нам кто-то очень высокий и очень важный.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10162
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 10:38
#1
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Цитата:
Только вот озвучил он свою позицию по одному из самых оживленных споров года 2024-го почему-то в регионе, где против единого пояса не очень-то и возражали

Источник:

Вы и кучка акивистов которые были за перевод -это не большинство.
Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15867
Re: Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:16
#2
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Из всей этой заварушки,мне жаль ВКО. Я был там летом. И видел в 3 ночи светло, а в 17-18 часов темно. А так как я крестьянин и знаю что люди вечером огороды, дачи в порядок приводят. И теперь это проблема Жаль людей, печально что чиновники не могут решить простую проблему.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2457
Тимур ГАФУРОВ: Чуть слышно шипение масс
Отправлено: 31.12.24 - 11:25
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Посмотрите комменты в инстаграмм,хотя бы по ним можно сказать, что в Костанайской области люди против перевода.

Комментарии читаю внимательно на всех наших площадках. Но, согласитесь, что возмущение в соцсетях и иски в суд - это все-таки две большие разницы.
Поэтому я использовал корректную формулировку "не очень-то возражали".
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