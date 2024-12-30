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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:46
Цитата:
Продолжение разговорного стиля:"Ну да,издеваемся."
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 20:47]
maxsaf:
Да вы издеваетесь.
Да вы издеваетесь.
Продолжение разговорного стиля:"Ну да,издеваемся."
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 20:47]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 288
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:50
Вариант
Ну че, народ, всех с Новым Годом! Давайте оторвёмся по полной и запомним этот год!
Вариант с использованием молодежного сленга: Всем приветы! Желаю всем хайпануть в новом году, навалить дел и ловить кайф!
Вариант 1: Ребят, всех с Новым Годом! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и позитива!
Вариант 2: Пацаны и девчонки, поздравляю с наступающим! Пусть новый год будет крутым и подарит море позитива.
Вариант 3: Друзья, давайте от души отметим Новый Год! Желаю всем счастья, здоровья и удачи.
Более яркие и неформальные варианты:
Вариант 1: Че, пацаны, Новый Год на носу! Давайте замутим так, чтобы запомнилось надолго!
Вариант 2: Всем приветы! Желаю всем тусануть от души и зарядиться позитивом на весь год!
Вариант 3: Ребят, поздравляю с Новым Годом! Пусть этот год будет жирным и подарит кучу приключений.
Вариант с использованием сленга:
Вариант 1: Пацаны, всех с Новым Годом! Желаю всем ловить кайф и не париться по пустякам.
Ну че, народ, всех с Новым Годом! Давайте оторвёмся по полной и запомним этот год!
Вариант с использованием молодежного сленга: Всем приветы! Желаю всем хайпануть в новом году, навалить дел и ловить кайф!
Вариант 1: Ребят, всех с Новым Годом! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и позитива!
Вариант 2: Пацаны и девчонки, поздравляю с наступающим! Пусть новый год будет крутым и подарит море позитива.
Вариант 3: Друзья, давайте от души отметим Новый Год! Желаю всем счастья, здоровья и удачи.
Более яркие и неформальные варианты:
Вариант 1: Че, пацаны, Новый Год на носу! Давайте замутим так, чтобы запомнилось надолго!
Вариант 2: Всем приветы! Желаю всем тусануть от души и зарядиться позитивом на весь год!
Вариант 3: Ребят, поздравляю с Новым Годом! Пусть этот год будет жирным и подарит кучу приключений.
Вариант с использованием сленга:
Вариант 1: Пацаны, всех с Новым Годом! Желаю всем ловить кайф и не париться по пустякам.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 20:14
Цитата:
Цитата:
Наврятли дело в зрении.
saba: Ну да,издеваемсяДа вы едва ли поняли, что я там понаписал.
Цитата:
saba:
Блин,как вы такое вылавливаете или у меня зрение настолько плохое
Блин,как вы такое вылавливаете или у меня зрение настолько плохое
Наврятли дело в зрении.
1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 42757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:02
Прикольные вопросы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:08
Цитата:
Пилоту их задай. Это его решение туда лететь.
111:
Прикольные вопросы
Прикольные вопросы
Пилоту их задай. Это его решение туда лететь.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42757
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:14
Цитата:
Ну да, мертвые всегда виноваты
maxsaf:
Пилоту их задай.
Пилоту их задай.
Ну да, мертвые всегда виноваты
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 22:04
Цитата:
Не всегда, но иногда бывает и такое.
111:
Ну да, мертвые всегда виноваты
Ну да, мертвые всегда виноваты
Не всегда, но иногда бывает и такое.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 22:38
Цитата:
Куда уж мне! Да я и не старался вникать, позабавил праведный гнев и раздувание щёк! Я и первоисточника не уловил и не читал, такие вещи только Вы с Абайкой высматриваете, а потом жалуетесь редакции! Чистый детский сад!
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 23:39]
maxsaf:
Да вы едва ли поняли, что я там понаписал.
Да вы едва ли поняли, что я там понаписал.
Куда уж мне! Да я и не старался вникать, позабавил праведный гнев и раздувание щёк! Я и первоисточника не уловил и не читал, такие вещи только Вы с Абайкой высматриваете, а потом жалуетесь редакции! Чистый детский сад!
[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 23:39]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 23:03
Цитата:
Понимаю, сложно, а возможности ограничены. Не осуждаю.
saba:
Куда уж мне! Да я и не старался вникать
Куда уж мне! Да я и не старался вникать
Понимаю, сложно, а возможности ограничены. Не осуждаю.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 23:18
Цитата:
Как я счастлив! Просто райский сад, именины сердца!
maxsaf:
Не осуждаю.
Не осуждаю.
Как я счастлив! Просто райский сад, именины сердца!
Т
(Администрация сайта)
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Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 09:33
Цитата:
Удалил. Здесь вы правы.
Ваше восстанавливать не буду. В нем тоже есть нарушение.
maxsaf:
Удалите сообщение оппонента
Удалите сообщение оппонента
Удалил. Здесь вы правы.
Ваше восстанавливать не буду. В нем тоже есть нарушение.
(Полноправные пользователи)
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- 15867
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 31.12.24 - 10:21
Ну че братья и сестры бухла все закупились? Салаты-малаты нарезали? Оливье, шубу?)
Желаю всем отметить НГ с душой, с хорошим настроением. В хорошей надёжной компанией. Всем добра!
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 10:22]
Желаю всем отметить НГ с душой, с хорошим настроением. В хорошей надёжной компанией. Всем добра!
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 10:22]
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