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≡ Пенсии повысят в Казахстане в 2025 году
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50835
Пенсии повысят в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 31.12.24 - 10:00
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С 1 января 2025 года все виды государственных пособий и базовые пенсионные выплаты вырастут на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1336
Re: Пенсии повысят в Казахстане в 2025 году
Отправлено: 31.12.24 - 10:00
#1
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Лукавство правительства в квадрате. Первое, это цифра инфляции, второе "выше прогнозируемого уровня инфляции" а прогнозируют у нас криво и всегда преуменьшают ее уровень по сравнению с реальным..
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