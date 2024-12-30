Отправлено: - 22:38

maxsaf:

Да вы едва ли поняли, что я там понаписал.

[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 23:39]

Цитата:Куда уж мне! Да я и не старался вникать, позабавил праведный гнев и раздувание щёк! Я и первоисточника не уловил и не читал, такие вещи только Вы с Абайкой высматриваете, а потом жалуетесь редакции! Чистый детский сад!