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Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Куратор темы: drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 00:27
Два друга Алекс и Виктор ушли от нас в один год. Очень жаль. Примите моё соболезнование
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 01:57
Вик так и остался непобежденным чемпионом по количеству форумчан в друзьях. Его рекорд наврятли уже кто-то сможет побить.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 05:25
Тяжёлый год! Много утрат! Мои соболезнования родственникам и друзьям покойного! Земля ему пухом!
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 4162
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 10:57
Прощай, мой самый искренний друг!
В память о Вике
В память о Вике
d
(Полноправные пользователи)
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- 01.08.14
- Сообщений:
- 447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 17:51
Земля пухом достойному человеку. Мои глубокие соболезнования близким
(Полноправные пользователи)
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- 01.06.18
- Сообщений:
- 2663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.24 - 04:22
Друзья уходят (Вадим Егоров)
Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
А мы во сне зовем их, как в бреду,
Асфальты топчем, юны и упруги.
И на прощанье стискиваем руки,
И руки обещают нам: "Приду".
Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим.
Но наяву — распахнутые двери,
И боль утраты тоже наяву.
Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, кто же остается?
Друзья уходят, кем их заменить?
Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
А мы во сне зовем их, как в бреду,
Асфальты топчем, юны и упруги.
И на прощанье стискиваем руки,
И руки обещают нам: "Приду".
Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим.
Но наяву — распахнутые двери,
И боль утраты тоже наяву.
Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, кто же остается?
Друзья уходят, кем их заменить?
Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.24 - 05:14
Цитата:
О, да. В октябре этого года я похоронил лучшего друга. Мы дружили более 15 лет. Семьями собирались, праздники, дни рождения, новые годы всегда вместе. работали вместе, на рыбалку вместе. В какие то трудные моменты в жизни, помогали друг другу.
Он на гитаре играл, компанейский был.
Это лучший друг который у меня был. И уже не когда такого не будет.
Я впервые за много лет в этом году новый год отказался праздновать и взял работу. Нет просто желания веселится.
Берегите себя и близких вам людей.
[Исправлено: Vit, 30.12.2024 - 05:15]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 00:29]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 07:25]
Маркс: Друзья уходят, кем их заменить?
О, да. В октябре этого года я похоронил лучшего друга. Мы дружили более 15 лет. Семьями собирались, праздники, дни рождения, новые годы всегда вместе. работали вместе, на рыбалку вместе. В какие то трудные моменты в жизни, помогали друг другу.
Он на гитаре играл, компанейский был.
Это лучший друг который у меня был. И уже не когда такого не будет.
Я впервые за много лет в этом году новый год отказался праздновать и взял работу. Нет просто желания веселится.
Берегите себя и близких вам людей.
[Исправлено: Vit, 30.12.2024 - 05:15]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 00:29]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 07:25]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 01:28
Сегодня был в Москве проездом. Было свободное время погулял вечером по красной площади. Зашёл в Казанский собор. Поставил свечки за упокой Виктора Drakona И его друга Alex. И за своего лучшего друга, которого похоронил два месяца назад. Пусть Отец наш простит их все согрешения вольные и не вольные и примет их в свое царстве небесное. Аминь.
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 01:45]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 06:46]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 01:45]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 06:46]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 01:33
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 02:10
Предлагаю в память о Викторе и Александре Не дать умереть ветке. На форуме много людей живущих в разных городах, в разных странах. От Карасу до Канады. Каждый закинет две три фотки о своей деревеньки.
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 02:20]
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 02:20]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 05:13
Цитата:
Деревенька у меня сейчас неказистая , одни стандартные пятиэтажки в степи! Да и так не научился я выкладывать фото здесь! Лучше я завтра сфоткаю людей, которые на работу мимо меня спешат, Виктор наверное порадовался бы, за Костанай, что тут бурлит ещё жизнь. И тебе вышлю, а ты сюда. Идёт?
Vit:
Деревенька у меня сейчас неказистая , одни стандартные пятиэтажки в степи! Да и так не научился я выкладывать фото здесь! Лучше я завтра сфоткаю людей, которые на работу мимо меня спешат, Виктор наверное порадовался бы, за Костанай, что тут бурлит ещё жизнь. И тебе вышлю, а ты сюда. Идёт?
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 05:15
Вчера так что то глянул издалека, сам поразился! Не Москва конечно, но на бывшее КСК уже похоже.
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 08:01
Цитата:
Конечно. Думаю что Виктор будет рад что его ветку не забудем. Он любил показывать свою жизнь в деревеньки.
Вот интересное название у кафе увидел. Причём прям напротив гос думы. Оригинальнинько. Такой местный у них чёрный юмор походу. Я отстал реально от жизни.
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 08:03]
saba:
Идёт?
Идёт?
Конечно. Думаю что Виктор будет рад что его ветку не забудем. Он любил показывать свою жизнь в деревеньки.
Вот интересное название у кафе увидел. Причём прям напротив гос думы. Оригинальнинько. Такой местный у них чёрный юмор походу. Я отстал реально от жизни.
[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 08:03]
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 08:07
Сегодня пораньше меня сменили, поэтому не получилось муравейник снять, как нибудь потом!
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 08:09
Точно черный юмор! Как то непонятно, что имели ввиду.
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