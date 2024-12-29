Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 04:22

Друзья уходят (Вадим Егоров)



Друзья уходят как–то невзначай,

Друзья уходят в прошлое, как в память.

И мы смеемся с новыми друзьями,

А старых вспоминаем по ночам.



А мы во сне зовем их, как в бреду,

Асфальты топчем, юны и упруги.

И на прощанье стискиваем руки,

И руки обещают нам: "Приду".



Они врастают, тают в синеву,

А мы во сне так верим им, так верим.

Но наяву — распахнутые двери,

И боль утраты тоже наяву.



Но не прервать связующую нить,

Она дрожит во мне и не сдается.

Друзья уходят, кто же остается?

Друзья уходят, кем их заменить?



Друзья уходят как–то невзначай,

Друзья уходят в прошлое, как в память.

И мы смеемся с новыми друзьями,

А старых вспоминаем по ночам.