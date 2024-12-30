Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении. Читать новость
Только полный идиот может сейчас что-то говорить с обвинениями в сторону русских,ибо железобетонных доказательств вины нет, да и зачем они (Россия) будут что-то скрывать или вилять,они города стирают с лица и убивают за раз пятьсот человек как было с орешником,когда вся смена остались в недрах этого завода
Животная ненависть к России заставляет неадекватов придумывать массу поводов, чтобы обвинить её хоть в чём-то. Любой нормальный человек, когда сталкивается в своей жизни с чем-то ужасным, на подсознательном уровне изначально отталкивает мысли о самом плохом. Ему кажется, что этого просто не может быть. И только потом, постепенно, приходит к осознанию фактов. В этом случае то же самое. Сбить гражданский самолёт, даже случайно, для нормального человека органически неприемлемо. Отсюда и все эти версии про птиц, про кислородные баллоны... И только неадекваты, как в том анекдоте про женщин, которые "сами придумывают и сами обижаются", выдумывают версии про попытки скрыть улики, утопить самолёт... Который Россия, разумеется, по их извращённой логике, сбила специально... А потом с извращённым наслаждением их всерьёз обсуждают. Тут уже не только психолог, тут уже и психиатр не поможет.
сайлау курманов: железобетонных доказательств вины нет, да и
Весь мир уже считает, что самолёт был сбит российским ПВО! Разумеется не специально.Путин косвенно признал это, да и Бастрыкин в Грозном уже не отпирался и только наши форумные писатели решили все отрицать!
Всё думают! Мыслительный процесс у них развит! Вчера одного Путинца слушал в развитии. Как обычно бывает один ролик посмотришь, а Ютуб тебе старые подсовывает. От яростного отрицания,до :" Ну ладно это мы сбили, но почему у Алиева вопросов к Украине не возникает, они же специально дроны к расписанию гражданских самолётов привязали". А там самолёты каждый час летают,это же не наш аэропорт, по три рейса в сутки.
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