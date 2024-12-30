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≡ Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50833
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
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- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25863
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:15
#15
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Цитата:
saba:
Зачем глупости говорить?

Цитата:
abaika95:
Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа

Саба, и кто теперь говорит глупости?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6545
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:49
#16
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Цитата:
maxsaf:
кто теперь говорит глупости?

Ну вы друг друга стоите :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42757
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:05
#17
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Реалии жизни


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25863
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:11
#18
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Цитата:
111:
Реалии жизни

Северная часть Каспия всего 15-20 метров в глубину, там нельзя ничего похоронить, все можно достать легко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42757
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:15
#19
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Цитата:
maxsaf:
Северная часть

Дай расклад где там части делятся и в какой самолет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42757
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:17
#20
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Все повторяется


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42757
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:19
#21
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Цитата:
maxsaf:
Северная часть Каспия

Даже если и 5 этажей.
Но расследовала бы только РФ тогда на своей территории, этого и надо было им, сокрыть многое в разбившимся на кусочки лайнере в воде.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7316
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 21:26
#22
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Только полный идиот может сейчас что-то говорить с обвинениями в сторону русских,ибо железобетонных доказательств вины нет, да и зачем они (Россия) будут что-то скрывать или вилять,они города стирают с лица и убивают за раз пятьсот человек как было с орешником,когда вся смена остались в недрах этого завода
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25863
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 22:11
#23
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Цитата:
111:
Дай расклад где там части делятся и в какой самолет

Ты чё, забыл как сам это море выкопал, и где сколько глубина? :lol:
Профайл
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1914
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 22:23
#24
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Цитата:
сайлау курманов:

Животная ненависть к России заставляет неадекватов придумывать массу поводов, чтобы обвинить её хоть в чём-то.
Любой нормальный человек, когда сталкивается в своей жизни с чем-то ужасным, на подсознательном уровне изначально отталкивает мысли о самом плохом. Ему кажется, что этого просто не может быть. И только потом, постепенно, приходит к осознанию фактов.
В этом случае то же самое.
Сбить гражданский самолёт, даже случайно, для нормального человека органически неприемлемо. Отсюда и все эти версии про птиц, про кислородные баллоны...
И только неадекваты, как в том анекдоте про женщин, которые "сами придумывают и сами обижаются", выдумывают версии про попытки скрыть улики, утопить самолёт... Который Россия, разумеется, по их извращённой логике, сбила специально... А потом с извращённым наслаждением их всерьёз обсуждают.
Тут уже не только психолог, тут уже и психиатр не поможет.

[Исправлено: Skeptic, 30.12.2024 - 23:24]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6545
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 22:34
#25
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Цитата:
сайлау курманов:
железобетонных доказательств вины нет, да и

Весь мир уже считает, что самолёт был сбит российским ПВО! Разумеется не специально.Путин косвенно признал это, да и Бастрыкин в Грозном уже не отпирался и только наши форумные писатели решили все отрицать!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25863
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 22:56
#26
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Цитата:
saba:
Весь мир уже считает, что самолёт был сбит российским ПВО!

А чё тогда специалисты из разных стран делают возле обломков, если весь мир уже расследование завершил и причину нашел? Для чего продолжать расследование?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42757
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 31.12.24 - 04:12
#27
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Цитата:
maxsaf:
Ты чё, забыл как сам это море выкопал, и где сколько глубина

Видишь, опять отмазался, зачем тогда врать?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6545
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 31.12.24 - 05:22
#28
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Цитата:
maxsaf:
Для чего продолжать расследование?

Всё думают! Мыслительный процесс у них развит! Вчера одного Путинца слушал в развитии. Как обычно бывает один ролик посмотришь, а Ютуб тебе старые подсовывает. От яростного отрицания,до :" Ну ладно это мы сбили, но почему у Алиева вопросов к Украине не возникает, они же специально дроны к расписанию гражданских самолётов привязали". А там самолёты каждый час летают,это же не наш аэропорт, по три рейса в сутки.

[Исправлено: saba, 31.12.2024 - 06:23]
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