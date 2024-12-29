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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 00:27
#8911
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Два друга Алекс и Виктор ушли от нас в один год. Очень жаль. Примите моё соболезнование
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25863
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 01:57
#8912
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Вик так и остался непобежденным чемпионом по количеству форумчан в друзьях. Его рекорд наврятли уже кто-то сможет побить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6542
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 05:25
#8913
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Тяжёлый год! Много утрат! Мои соболезнования родственникам и друзьям покойного! Земля ему пухом!
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4162
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 10:57
#8914
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Прощай, мой самый искренний друг!
В память о Вике


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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
447
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 29.12.24 - 17:51
#8915
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Земля пухом достойному человеку. Мои глубокие соболезнования близким
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2663
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.24 - 04:22
#8916
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Друзья уходят (Вадим Егоров)

Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.

А мы во сне зовем их, как в бреду,
Асфальты топчем, юны и упруги.
И на прощанье стискиваем руки,
И руки обещают нам: "Приду".

Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим.
Но наяву — распахнутые двери,
И боль утраты тоже наяву.

Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, кто же остается?
Друзья уходят, кем их заменить?

Друзья уходят как–то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в память.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 30.12.24 - 05:14
#8917
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Цитата:
Маркс: Друзья уходят, кем их заменить?

О, да. В октябре этого года я похоронил лучшего друга. Мы дружили более 15 лет. Семьями собирались, праздники, дни рождения, новые годы всегда вместе. работали вместе, на рыбалку вместе. В какие то трудные моменты в жизни, помогали друг другу.
Он на гитаре играл, компанейский был.

Это лучший друг который у меня был. И уже не когда такого не будет.

Я впервые в этом году новый год отказался праздновать и взял работу. Нет просто желания веселится.

Берегите себя и близких вам людей.

[Исправлено: Vit, 30.12.2024 - 05:15]

[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 00:29]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 01:28
#8918
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Сегодня был в Москве проездом. Было свободное время погулял вечером по красной площади. Зашёл в Казанский собор. Поставил свечки за упокой Виктора Drakona И его друга Alex. И за своего лучшего друга, которого похоронил два месяца назад. Пусть Отец наш простит их все согрешения вольные и не вольные и примет их в свое царстве небесное.

[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 01:45]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 01:33
#8919
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[Исправлено: Vit, 31.12.2024 - 01:40]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15864
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 31.12.24 - 02:10
#8920
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Предлагаю в память о Викторе и Алексу. Не дать умереть ветке. На форуме много людей живущих в разных городах, в разных странах. От Карасу до Канады. Каждый закинет две три фотки о своей деревеньки.
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