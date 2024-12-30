Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:50
Вариант
Ну че, народ, всех с Новым Годом! Давайте оторвёмся по полной и запомним этот год!
Вариант с использованием молодежного сленга: Всем приветы! Желаю всем хайпануть в новом году, навалить дел и ловить кайф!
Вариант 1: Ребят, всех с Новым Годом! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и позитива!
Вариант 2: Пацаны и девчонки, поздравляю с наступающим! Пусть новый год будет крутым и подарит море позитива.
Вариант 3: Друзья, давайте от души отметим Новый Год! Желаю всем счастья, здоровья и удачи.
Более яркие и неформальные варианты:
Вариант 1: Че, пацаны, Новый Год на носу! Давайте замутим так, чтобы запомнилось надолго!
Вариант 2: Всем приветы! Желаю всем тусануть от души и зарядиться позитивом на весь год!
Вариант 3: Ребят, поздравляю с Новым Годом! Пусть этот год будет жирным и подарит кучу приключений.
Вариант с использованием сленга:
Вариант 1: Пацаны, всех с Новым Годом! Желаю всем ловить кайф и не париться по пустякам.