Отправлено: - 22:56

arman_kst:

велосипеде по велодорожке, как в

Цитата:Да там же нет пересечения с дорогой, от Куная до Триатлон парка, если вдоль берега Тобола делать будут, если логически рассуждать то так и должно быть! Придется наверное велосипед покупать, всё лучше чем на 103 маршруте ездить!