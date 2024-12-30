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≡ Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50833
Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
Отправлено: 30.12.24 - 22:28
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Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он проводил встречу с активом города. Рассказывал об итогах года и планах на следующий. Было много информации по скверам, паркам, местам для отдыха и занятий спортом.
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arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
947
Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
Отправлено: 30.12.24 - 22:28
#1
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Главное сделать так, чтобы не было барьеров в виде бордюр высоких. Очень тяжело ехать на самокате без амортизаторов. Нужно делать на перекрестке проезд на велосипеде по велодорожке, как в нормальных странах

[Исправлено: arman_kst, 30.12.2024 - 23:29]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6541
Десять километров бесшовной велодорожки планируют обустроить в микрорайоне Кунай Костаная
Отправлено: 30.12.24 - 22:56
#2
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Цитата:
arman_kst:
велосипеде по велодорожке, как в

Да там же нет пересечения с дорогой, от Куная до Триатлон парка, если вдоль берега Тобола делать будут, если логически рассуждать то так и должно быть! Придется наверное велосипед покупать, всё лучше чем на 103 маршруте ездить!
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