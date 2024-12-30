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≡ Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50832
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
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- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25859
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:15
#15
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Цитата:
saba:
Зачем глупости говорить?

Цитата:
abaika95:
Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа

Саба, и кто теперь говорит глупости?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:49
#16
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Цитата:
maxsaf:
кто теперь говорит глупости?

Ну вы друг друга стоите :-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:05
#17
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Реалии жизни


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25859
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:11
#18
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Цитата:
111:
Реалии жизни

Северная часть Каспия всего 15-20 метров в глубину, там нельзя ничего похоронить, все можно достать легко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:15
#19
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Цитата:
maxsaf:
Северная часть

Дай расклад где там части делятся и в какой самолет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:17
#20
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Все повторяется


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 21:19
#21
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Цитата:
maxsaf:
Северная часть Каспия

Даже если и 5 этажей.
Но расследовала бы только РФ тогда на своей территории, этого и надо было им, сокрыть многое в разбившимся на кусочки лайнере в воде.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7316
Re: Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет...
Отправлено: 30.12.24 - 21:26
#22
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Только полный идиот может сейчас что-то говорить с обвинениями в сторону русских,ибо железобетонных доказательств вины нет, да и зачем они (Россия) будут что-то скрывать или вилять,они города стирают с лица и убивают за раз пятьсот человек как было с орешником,когда вся смена остались в недрах этого завода
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