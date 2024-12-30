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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:46
#691
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Цитата:
maxsaf:
Да вы издеваетесь.

Продолжение разговорного стиля:"Ну да,издеваемся."

[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 20:47]
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simkst
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
288
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:50
#692
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Вариант
Ну че, народ, всех с Новым Годом! Давайте оторвёмся по полной и запомним этот год!

Вариант с использованием молодежного сленга: Всем приветы! Желаю всем хайпануть в новом году, навалить дел и ловить кайф!

Вариант 1: Ребят, всех с Новым Годом! Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья и позитива!

Вариант 2: Пацаны и девчонки, поздравляю с наступающим! Пусть новый год будет крутым и подарит море позитива.

Вариант 3: Друзья, давайте от души отметим Новый Год! Желаю всем счастья, здоровья и удачи.

Более яркие и неформальные варианты:

Вариант 1: Че, пацаны, Новый Год на носу! Давайте замутим так, чтобы запомнилось надолго!

Вариант 2: Всем приветы! Желаю всем тусануть от души и зарядиться позитивом на весь год!

Вариант 3: Ребят, поздравляю с Новым Годом! Пусть этот год будет жирным и подарит кучу приключений.

Вариант с использованием сленга:
Вариант 1: Пацаны, всех с Новым Годом! Желаю всем ловить кайф и не париться по пустякам.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25859
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 20:14
#693
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Цитата:
saba: Ну да,издеваемся
Да вы едва ли поняли, что я там понаписал.

Цитата:
saba:
Блин,как вы такое вылавливаете или у меня зрение настолько плохое

Наврятли дело в зрении. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:02
#694
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Прикольные вопросы


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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25859
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:08
#695
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Цитата:
111:
Прикольные вопросы

Пилоту их задай. Это его решение туда лететь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42756
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 21:14
#696
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Цитата:
maxsaf:
Пилоту их задай.

Ну да, мертвые всегда виноваты
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