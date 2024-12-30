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≡ У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50832
У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
Отправлено: 30.12.24 - 16:21
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У казахстанских школьников начались зимние каникулы, которые продлятся до 8 января. В Министерстве просвещения обратились к родителям, перечислив опасности, которые таит зимний отдых.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1614
Re: У казахстанских школьников начались зимние каникулы....
Отправлено: 30.12.24 - 16:21
#1
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Цитата:
Минпросвет


распишите, это ЧТО?
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2455
Re: У казахстанских школьников начались зимние каникулы....
Отправлено: 30.12.24 - 20:26
#2
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Цитата:
electro:
распишите, это ЧТО?

В статье указано - министерство просвещения.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1614
У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
Отправлено: 30.12.24 - 20:53
#3
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хорошо
по буквам
мин - министерство
просве - просвещения
т - ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3808
У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
Отправлено: 30.12.24 - 20:57
#4
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В статье указано - министерство просвещения.

Огласите весь список, пожалуйста (с) :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 30.12.2024 - 22:02]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1106
У казахстанских школьников начались зимние каникулы. Минпросвет обратился к родителям
Отправлено: 30.12.24 - 20:59
#5
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Буквоедство какое-то)))
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