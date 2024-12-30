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≡ Аквапарк «Осьминог» в Костанае после реконструкции станет вдвое больше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50832
Аквапарк «Осьминог» в Костанае после реконструкции станет вдвое больше
Отправлено: 30.12.24 - 19:43
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Судьбу этого сооружения окончательно прояснил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня, 30 декабря, он провел совещание по итогам 2024 года с активом города. В том числе прокомментировал использование некоторых изъятых государством земельных участков.
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§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Re: Аквапарк «Осьминог» в Костанае после реконструкции станет...
Отправлено: 30.12.24 - 19:43
#1
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А что бы не убрать его совсем и открыть улицу Бородина полностью?
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