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≡ Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50832
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 09:59
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- Комиссией был определен план работы. Она в полном составе посетит место происшествия, осмотрит ангар для сбора элементов воздушного судна и примет совместное решение по дате начала сбора элементов воздушного судна, - говорится в сообщении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25856
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:15
#15
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Цитата:
saba:
Зачем глупости говорить?

Цитата:
abaika95:
Газ уже тянут с юга на север для газификации северных областей и отказа от российского газа

Саба, и кто теперь говорит глупости?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Расследование крушения самолета в Актау. Комиссия примет совместное решение
Отправлено: 30.12.24 - 19:49
#16
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Цитата:
maxsaf:
кто теперь говорит глупости?

Ну вы друг друга стоите :-)
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