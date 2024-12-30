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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 46 из 47«1...44454647»
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 00:57
#676
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Цитата:
Добринцофф:
В Апреле 2024 я летел в Кустанай,нас задержали в Таразе на 3 часа из-за сильного тумана в Кустанае.

Теперь вопрос, почему не задержали вылет из Баку на том же основании? Как бы потом не пришлось Алиеву признавать вину.

[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 01:57]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3807
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 01:01
#677
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
Добринцофф:

Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог. Я не знаю. Но об этом ни слова, нигде не сказано. Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова. Так что пока, как есть...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 03:08
#678
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Цитата:
Эл-починно:

Хм..
Ты на могилу к Виктору ездил?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 08:16
#679
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Цитата:
Эл-починно:
Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог.

Возможно. Только сдается мне что авиация это сильно отличная сфера деятельности от тех которыми вы и ваш товарищ занимаетесь.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 09:41
#680
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Цитата:
Эл-починно: Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова.
Исходить нужно из следующего (по порядку):эксплуатационный минимум аэропорта обеспечен (иначе ни разрешения на посадку от диспетчера, ни самого полета не состоялось бы), эксплуатационные минимумы самолета и пилота обеспечены (иначе полета бы не состоялось, и/или пилот не стал заходить на посадку). И после этого уже идут текущие условия: пока заходил на посадку погодные условия вышли за пределы какого-то из минимумов (запросто, если по последней запрошенной сводке они были близки к границе); не смогли добиться посадочного положения самолета (тоже запросто); и т.д. Но всё это ситуации штатные. Раз, второй, третий - нет, уходим на запасной. Это нормально.
Работал илс в аэропорту или нужно было заходить по приводам - не важно. И пилоты и авиакомпания знали об этом заранее. Работает автопилот в режимах взлета и посадки корректно или не работает - не важно, если не работает значит в директорный режим и садимся "на руках" (для контроля корректности работы автопилота нужно в том числе и видеть собственными глазами впп).
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 11:10
#681
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Цитата:
Карачун:
Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?

Даже после внешнего воздействия ситуация может быть совершенно разная, от "вообще никак не повлияло" до "отказ всего". Причем с динамикой как в сторону ухудшения (вытекает гидравлика), так и в сторону улучшения (растаяло обледенение датчиков). В этом конкретном случае было внешнее воздействие, но его степень влияния не определена. Комиссия разберётся, была ли там полная потеря управления одномоментная, или частичная с динамикой в сторону ухудшения.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 13:00
#682
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Маленький позитив перед Новым годом! Юнайтед Кап по теннису Казахстан-Греция 3:0, сам Горан Иванишевич в казахстанской форме!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6251
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 13:51
#683
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С утра смотрел видео на ютуб канале у Аркадия Янковского, ниже по ссылке. Со слов, его гостя иноагента Валерия Соловей, в уходящем году россияне написали больше доносов чем в 1937 году, как говорит Саба: занавес! Также В.Соловей говорит, что команда дедушки Д.Трампа, попросила Россию не уничтожать в Украине системы теплоснабжения, мирные объекты и.т.д. В свою очередь россияне попросили, не подвергать атакам аэропорты. Якобы, из-за санкций рушится экономика, находятся в кризисной ситуации и отмечается его усиление, мол элите нужны перемирие, мирный договор и они уже готовы. Благо информационное поле общее, хоть соседи позакрывали отдельные мессенджеры и.т.д. В общем, будем наблюдать, за развитием событий.

Подробнее здесь:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17359
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 14:00
#684
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Цитата:
maxsaf:
Когда уже ты прославишься так же?

Цитата:
electro:
бестолочь, тебя спрашивают


Что это? Пропаганда и агитация к суициду? Мало того что редакция пропустила тут уже прямая уголовная статья светит обоим

[Исправлено: Тимур Гафуров, 30.12.2024 - 14:59]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6538
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 14:56
#685
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Цитата:
abaika95:
Что это

Блин,как вы такое вылавливаете или у меня зрение настолько плохое

[Исправлено: saba, 30.12.2024 - 16:07]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2454
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 14:59
#686
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Цитата:
abaika95:
Что это? Пропаганда и агитация к суициду?

Вы правы. В указанных вами постах есть признаки этого. Удалил.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42750
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 16:00
#687
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Это кто за журналистка?
Что-то знакомое

Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1185
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:04
#688
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Цитата:
simkst: Разговорный стиль:
...Нормальный стиль:
- С новым годом!!
-Ага! С ним!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25856
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:06
#689
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы правы. В указанных вами постах есть признаки этого. Удалил.

Да вы издеваетесь. У оппонента в предыдущем посте пропаганда суицида, а не у меня. Это он называет перегрызание вен славной смертью, а не я, он выражает восхищение этим способом суицида. До его публикации я и не знал, что такой способ существует, да он его ещё и так отрекламировал, что возможно кто-то тоже захотел так сделать. И ниче, вы пропустили. А мое удалили на основании ваших домыслов. Я писал лишь о возможности прославиться, коих там несколько, как например участие в защите территории союзного государства или попадание на страницы газет. Но вы решили, что я говорил о суициде, потому что вам тоже видимо показался такой вид суицида славным, поскольку вы поддались пропаганде оппонента. Ну, и кто тут пропагандирует суицид? Удалите сообщение оппонента, восстановите мое, и перечитайте его. Моё сообщение без сообщения оппонента окажется совершенно безобидным.


[Исправлено: maxsaf, 30.12.2024 - 20:41]
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simkst
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
288
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 30.12.24 - 19:40
#690
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Цитата:
Карачун:
- С новым годом!! -Ага! С ним!


:-) :lol: ;-)
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