Возможно Аэропорт, как и в Кустанае, после ремонта, не только в туман, но и ночью принимать воздушные суда не мог. Я не знаю. Но об этом ни слова, нигде не сказано. Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова. Так что пока, как есть...
Эл-починно: Исходим из того, что тот аэропорт мог обеспечит подобное приземление. Если у самолёта, были системы не рабочие, что тоже вполне вероятно, то об этом тоже пока не слова.
Исходить нужно из следующего (по порядку):эксплуатационный минимум аэропорта обеспечен (иначе ни разрешения на посадку от диспетчера, ни самого полета не состоялось бы), эксплуатационные минимумы самолета и пилота обеспечены (иначе полета бы не состоялось, и/или пилот не стал заходить на посадку). И после этого уже идут текущие условия: пока заходил на посадку погодные условия вышли за пределы какого-то из минимумов (запросто, если по последней запрошенной сводке они были близки к границе); не смогли добиться посадочного положения самолета (тоже запросто); и т.д. Но всё это ситуации штатные. Раз, второй, третий - нет, уходим на запасной. Это нормально. Работал илс в аэропорту или нужно было заходить по приводам - не важно. И пилоты и авиакомпания знали об этом заранее. Работает автопилот в режимах взлета и посадки корректно или не работает - не важно, если не работает значит в директорный режим и садимся "на руках" (для контроля корректности работы автопилота нужно в том числе и видеть собственными глазами впп). Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Карачун: Проблемы начались когда самолет получил внешние воздействия (расстреляли, птицы, не важно). Нахер вообще говорить о штатных ситуациях этого полета когда к катастрофе они не имеют никакого отношения?
Даже после внешнего воздействия ситуация может быть совершенно разная, от "вообще никак не повлияло" до "отказ всего". Причем с динамикой как в сторону ухудшения (вытекает гидравлика), так и в сторону улучшения (растаяло обледенение датчиков). В этом конкретном случае было внешнее воздействие, но его степень влияния не определена. Комиссия разберётся, была ли там полная потеря управления одномоментная, или частичная с динамикой в сторону ухудшения.
С утра смотрел видео на ютуб канале у Аркадия Янковского, ниже по ссылке. Со слов, его гостя иноагента Валерия Соловей, в уходящем году россияне написали больше доносов чем в 1937 году, как говорит Саба: занавес! Также В.Соловей говорит, что команда дедушки Д.Трампа, попросила Россию не уничтожать в Украине системы теплоснабжения, мирные объекты и.т.д. В свою очередь россияне попросили, не подвергать атакам аэропорты. Якобы, из-за санкций рушится экономика, находятся в кризисной ситуации и отмечается его усиление, мол элите нужны перемирие, мирный договор и они уже готовы. Благо информационное поле общее, хоть соседи позакрывали отдельные мессенджеры и.т.д. В общем, будем наблюдать, за развитием событий.
Тимур Гафуров: Вы правы. В указанных вами постах есть признаки этого. Удалил.
Да вы издеваетесь. У оппонента в предыдущем посте пропаганда суицида, а не у меня. Это он называет перегрызание вен славной смертью, а не я, он выражает восхищение этим способом суицида. До его публикации я и не знал, что такой способ существует, да он его ещё и так отрекламировал, что возможно кто-то тоже захотел так сделать. И ниче, вы пропустили. А мое удалили на основании ваших домыслов. Я писал лишь о возможности прославиться, коих там несколько, как например участие в защите территории союзного государства или попадание на страницы газет. Но вы решили, что я говорил о суициде, потому что вам тоже видимо показался такой вид суицида славным, поскольку вы поддались пропаганде оппонента. Ну, и кто тут пропагандирует суицид? Удалите сообщение оппонента, восстановите мое, и перечитайте его. Моё сообщение без сообщения оппонента окажется совершенно безобидным.
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